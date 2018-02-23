Afrika- Türkiye Ortaklığı İki Ülkenin De Çıkarına Olacak
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Afrika- Türkiye Ortaklığı İki Ülkenin De Çıkarına Olacak


Afrika- Türkiye Ortaklığı İki Ülkenin De Çıkarına Olacak
Afrika- Türkiye Ortaklığı İki Ülkenin De Çıkarına Olacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 23-02-2018 Saat: 22:31
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DEİK Başkanı Olpak, Afrika- Türkiye ortaklığının kazan- kazan ilkesini temel aldığını dile getirdi.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK'in himayesinde gerçekleştirilen Türkiye- Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Ekonomi ve İş Forumu, İstanbul'da düzenlendi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katılımda bulunduğu forumun açılışı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ülkelerin ortak amaçları ve ihtiyaçlarına göre beraber hareket edilmesi için dostların toplandığını dile getirdi. Birlikte düşün, birlikte hareket et ve birlikte kazan stratejisiyle hareket edeceklerini ifade eden Olpak, güzel bir hedef doğrultusunda hep beraber hareket edileceğini ve iş birliği içinde olunacağını aktardı. Olpak, ortak çalışarak ve ilişkilerin derinleştirileceğini belirterek, sonunda iki ülkenin de kar edeceğini vurguladı.

Türkiye- Afrika arası ilişkilerinin bölgede barışa ve istikrara fayda sağlamasını, ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmasını ve Afrika’nın kaynaklarının Afrikalıların çıkarları doğrultusunda kullanılacak şekilde geliştirilmesinin hedeflediğini vurgulayan Olpak, Türkiye’nin Afrika ile ortaklığının karşılıklı yarar ve kazan- kazan ilkesine dayandığını dile getirdi. 15. senesini sonlandıran Türkiye’nin Afrika Açılım politikasının başarıyla devam ettiğini ve günden güne derinleşen bir ortaklık yapısı haline geldiğini ifade eden Olpak, Türkiye’nin kendi tarihi tecrübelerini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu kaynak ve ekonomik imkanları, Afrikalı dostlarıyla ve yönetimleriyle paylaştığını aktardı.

Afrika İş İmkanları Yönünden Potansiyel Bir Bölge

ECOWAS ile Türkiye arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmeyi planladıklarını dile getiren Batı Afrika Ticaret ve Sanayileri Federasyonu (FEWACCI) Başkanı Germain Essohouna Meba, ECOWAS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 4.9 milyar dolardan 12 milyar dolara çıktığına dikkat çekti. Hedeflerinin bölgede kamu- özel sektör dayanışmasını güçlendirmek olduğunu vurgulayan Meba, Afrika’da iş insanları için potansiyelin yüksek olduğuna değindi.

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