Kipa Migros’un Piyasa Değerini Solladı!

Son bir ay içinde Borsa İstanbul`da hisse senetleri yüzde 50`den daha fazla değerlenen Kipa`nın piyasa değeri 6 milyar lirayı aştı. Migros’un hisseleri ise 4.3 milyar lira tutarında piyasa değerine sahip.

Kipa’nın piyasa değeri, kendisini satın alan Migros'un piyasa değerini arkasında bıraktı. Kipa'nın borsa kotundan çıkarılması için verilen teklifin 2 Şubat tarihinde şirket genel kurulu tarafından red cevabı alması borsada hisselerin artış göstermesine sebep oldu. Borsa İstanbul’da 2.99 liradan işlem görmekte olan Kipa hisseleri dün 4.65 lira piyasa değeriyle günü sonlandırdı. Dünya borsaları tarafından yapılan habere göre, bu sayede Kipa’nın hisseleri 21 günde yüzde 56 oranında değer artışı yaşadı. Hisselerdeki bu artışın ardından Kipa'nın piyasa değeri 6 milyar lirayı da geçti. 23 Şubat Cuma günü itibarıyla Kipa'nın sahibi Migros'un piyasa değeri ise 4 milyar 300 milyon lira seviyesinde seyrediyor.

Maliyetlerin Düşürülmesi İçin Borsa Kotundan Çıkılacaktı

2016 senesinin Haziran ayında Kipa'nın Migros'a satılma süreci başlamıştı. Kipa’nın satış işlemleri Temmuz 2017 tarihi itibarıyla ise tamamlanmıştı. Migros, Kipa'nın yüzde 96.25 oranındaki hisselerine sahip. Bu satın almadan sonra Kipa marketleri Migros ve CarrefourSA başta olmak üzere farklı şirketlere satıldı.

Migros, ana ortak konumunda olduğu Kipa'nın yüzde 3.75’ine tekabül eden fiili dolaşımdaki pay oranının oldukça düşük seviyelerde kalması ve Kipa'nın bir borsa şirketi olarak varlığını devam ettirmesinin neden olduğu maliyetlerin ortadan kaldırılması için borsa kotundan çıkarılmasını talep etmişti.