İzmir’e 366 Konutluk Dev Yatırım!
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İzmir’e 366 Konutluk Dev Yatırım!


İzmir’e 366 Konutluk Dev Yatırım!
İzmir’e 366 Konutluk Dev Yatırım! Dilara Bozdoğan - Tarih: 23-02-2018 Saat: 23:12
Anasayfa Emlak İzmir’e 366 Konutluk Dev Yatırım!

Cengiz İnşaat, konut projelerinde İzmir’e ağırlık verdi.

Şirket, 700 milyon lira yatırımla 366 konutluk Livin’İzmir projesini satışa sundu. İstanbul Yeni Havalimanı'nın müteahhitlerinden Cengiz İnşaat'ın ilk markalı konut projesi olan Livin'İzmir, İzmir Mavişehir'de satışa açıldı. Projeyi diğer projelerden ayıran özelliğin ise kaba inşaatının bitmesinin ardından konutların satışa sunulması olduğunu vurgulayan Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz, İzmir’in sosyo- ekonomik yönüyle oldukça güçlü bir şehir olduğuna dikkat çekerek, büyüdüğü şehirde faaliyet gösterme fırsatını bulduğu için mutluluk duyduğunu aktardı. İzmir'de 200 dönüm arazilerinin bulunduğunu, arazinin 35 dönümlük alanına bu projeyi yaptıklarını anlatan Cengiz, kalan 165 dönüm araziye ise 10 sene içinde 2 bin- 2 bin 500 konut daha yapmayı planladığını bildirdi.

Projenin değerinin 700 milyon lira olduğunu dile getiren Cengiz, 1+1 dairelerin 630 bin liradan, 2+1 dairelerin 1 milyon 110 bin liradan, 3+1 dairelerin ise 1 milyon 400 bin liradan başladığını açıkladı. Konut atılımı yaşayan İzmir'in potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Cengiz, İzmir'e ağırlık verdiklerini ifade ederek, konutların çoğunu oturmayı planlayan İzmirlilere sattıklarını anlattı. Ticari ünitelerin ise satmayıp kiralanacağını bildiren Cengiz, İzmir Mavişehir'de, 35 bin metrekarelik arazi üzerinde 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşan projede 1+1'den 5+2'ye kadar değişen konut türlerinin bulunduğuna işaret etti.

Yüzde 80'e Varan Kredi Fırsatı

Proje, 31 kat olarak inşa edildi ve Körfez manzarasına hâkim dikey yaşam sunan bir kule bloğu ve 3 ile 7 arasında değişkenlik gösteren katlarda inşa edilen 7 adet konut bloğunu kapsıyor. Metrekare birim fiyatı 8 bin lira olan Livin’İzmir projesinde, 1+1 daireler 630 bin liradan, 2+1 daireler 1 milyon 110 bin liradan, 3+1 daireler ise 1 milyon 400 bin liradan başlıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara daire ücretinin yüzde 80'lik bölümüne kadar banka kredisi kullandırılan projede, yaşam Mart 2019’da başlayacak.

Livin İzmir Cengiz İnşaat İzmir Mavişehir Mehmet Cengiz
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