Türkiye Enerji Ve Maden Forumu Başladı! Enerjide Atılım Yapılacak

Sabah, A Haber, Takvim, Yeni Asır ve Para Dergisi’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başkanlığında gerçekleştirdiği 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda düzenlenen beş panelde farklı ve stratejik konular konuşuldu. Forumda 2018 senesinin büyük atılımların yapılacağı kritik bir sene olacağına dikkat çekildi. Sektör lideri isimlerin katılımda bulunduğu forumun ana sponsorları Akfen Enerji, Boydak Enerji, Çalık Enerji, IC Holding, Limak Enerji, Sabancı Holding, THY ve Türk Telekom’du. Foruma destek olan diğer sponsorlar ise Koza, Karadeniz Holding, Başkent Gaz, Başbakanlık Yatırım Ajansı, Enerya, FINA Enerji, Polyak Eynez ve Shell’di. Doğalgaz güvenliğine ilişkin düzenlenen panelin sponsoru ise İGDAŞ’dı.

SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz'un himayesinde gerçekleştirilen "Yenilenebilir Enerjide Türkiye Modeli: Teknoloji Transferi ve YEKA Modelinin Geleceği" başlıklı panelde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının mümkün olduğu belirtildi. Şeref Oğuz, 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Türkiye’nin ilk kez kurallara uyan ülke olmaktan kural koyucu ülke konumuna geldiğine işaret etti.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Oğuz Can, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi. Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, enerji şirketlerini halka arz edilebileceğini ifade etti. Siemens Yenilenebilir Enerji CEO'su Hakan Yıldırım, rüzgâr enerjisinde büyük bir değişim yaşandığını belirtti. Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, enerji sektöründe bağımsız kaynakların önemine işaret etti.

25 Milyar Euroluk Enerji Kredisine İhtiyaç Var

AHaber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in başkanlık yaptığı "Enerjide Dijitalleşme ve Müşteri Memnuniyeti" başlıklı panelde Türkiye'nin kayıp kaçak oranının yüzde 13 seviyesine kadar düştüğü vurgulandı. Panelde ve bu oranın kısa zaman içinde tek haneye düşeceği belirtildi.

SETA Araştırma Direktörü Hasan Basri Yalçın'ın başkanlığında düzenlenen "Enerji Yatırımları Finansmanı" başlıklı panelde 2023 senesine kadar 25 milyar euro enerji kredisine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, 15 milyar lira enerji kredisi verildiğini dile getirdi. EY Enerji Lideri Erkan Baykuş, uluslararası enerji finansmanının 180 milyar dolara çıktığını belirtti.