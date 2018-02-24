Çiftçilere Müjde: Mazot Ödemeleri Başladı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçiler için yeni bir müjdeyi yazılı olarak açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçileri sevindirecek ve üretimlerini kolaylaştıracak önemli bir çalışmaya imza attı. Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan yeni destek modeli için müjdeyi Bakan Fakıbaba verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilere mazot desteğinin artık çiftçilere ödeneceğini açıkladı. Çiftçilerin kullandığı mazotun ödemesine tekabül eden ücretin yarısı, artık bizzat çiftçilere ödenecek. Uygulama, bugün itibariyle başladı.

Bakan Fakıbaba tarafından yazılı olarak gerçekleştirilen açıklamada, çiftçiler tarafından üretim aşamasında kullanılan mazot için mazot desteği artık çiftçilerin kendisine yapılacak. Hem mazot, hem de gübre desteği kapsamında yapılacak olan ödemelerin toplamı 2,5 milyar Türk Lirası’na tekabül edecek.

Türkiye’de tarım faaliyetlerini artırmak, çiftçilerin de üretim aşamasında ortaya çıkan maliyetlerini azaltmak adına böyle bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Fakıbaba, bu proje kapsamında ilk adımların 2003 yılında mazot desteği ile atıldığını, ikinci adım olan gübre desteğinin de 2005 yılında, desteğin direk çiftçiye ödenmesi ile farklı bir boyut kazandığını ifade etti.

Toplam Destek Bütçesinin Yüzde 28’i Kullanılmış Olacak!

Yapılan çalışmalar kapsamında dün akşam itibariyle başlayan mazot desteği ve gübre desteği ödemeleri, devam eden süreçte çiftçilerin kendi hesaplarına gerçekleştirilecek. Toplamda 2,5 milyar Türk Lirası’na tekabül eden ödemeler ile birlikte, 2018 yılının geride kalmış süresinde yapılmış destek ödemeleri 4 milyar Türk Lirası’na ulaşmış olacak. Bu ödemeler kapsamında yıl genelinde verilecek olan 14,5 milyar Türk Lirası’na tekabül eden toplam destek bütçesinin de yüzde 28’lik kısmı kullanılmış olacak.

Ödemeler, çiftçilerin gelen icmaller ve kimlik numaralarına göre yapılacak olup, dün akşam 18.00 itibariyle ödemeler yapılmaya başlanmış durumda.