Borsa İstanbul Haftayı Yükselişle Kapattı!

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yüzde 0,58’lik bir yükseliş elde ederek 117 bin 521,50 puandan haftayı tamamladı.

BIST 100 Endeksi, haftanın son işlem gününde yükseliş elde etti. Bir önceki kapanışından 680,56 puanlık bir yükseliş yaşayarak, 117 bin 521,50 puandan kapanışını verdi. Son işlem gününde gerçekleşen toplam işlem hacmi de 5,4 milyar Türk Lirası olarak kayıtlara geçti.

23 Şubat Cuma günü itibariyle Borsa İstanbul’da en fazla yükselen sektör endeksi yüzde 2,79’lük yükselme ile ulaştırma sektörü endeksi olurken, en çok gerileme de yüzde 0,46’lık düşüş yaşayan inşaat sektörü endeksinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi, bir önceki kapanışına oranla yüzde 0,25 oranında yükselirken, holding endeksi de küçük bir hareket yaşayarak yüzde 0,07 oranında yükselme yaşadı.

117.700 Test Edildi

Bir önceki günün kapanışı sonrasında, güne yükseliş eğilimi göstererek başlayan BIST 100 Endeksi, ekonomistler tarafından direnç konumu olarak tanımlanmış olan 117 bin 700 puan barajının üstünü test ettikten sonra, 117 bin 500 puan seviyesinde denge konumuna ulaştı.

Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's’un Türkiye hakkında yayınladığı değerlendirme, yatırımcılar için yeni bir odak noktası belirleme potansiyelinde olurken, beklenildiği gibi Türkiye’nin BB kredi notu ve negatif kredi notu görünümünde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Önümüzdeki Hafta Piyasalar Hangi Verileri Takip Edecek?

26 Şubat ile başlayacak olan haftada yurt dışı verileri arasında ABD’de açıklanacak olan büyüme rakamları uluslararası piyasalarda belirleyici bir rol oynama potansiyelinde iken, BIST 100 Endeksi için hafta bazında 118 bin seviyesi direnç, 115 bin seviyesi de destek konumu olarak analistler tarafından tanımlanmış durumda.