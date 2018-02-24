BDDK El Attı: Ortak ATM Ücretleri Düşürüldü!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ortak ATM’lerden nakit çekim yaparken uygulanan komisyon oranlarında düzenlemeye gitti.

Günümüzde birçok banka ATM’si, ortak kart özelliği vasıtasıyla farklı bankalara ait karları kullanarak nakit çekim yapılmasına olanak sağlıyor. Sunulan bu hizmet karşılığında da, vatandaşların hesaplarından belirli miktarlarda komisyon kesintisi gerçekleştiriliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından, “Bankacılıkta Güvenlik Tedbirleri ve Finansal Tüketicinin Korunması” başlıklı panelde yapılan açıklamada ortak ATM hizmetlerinde vatandaşlardan alınan komisyon ücretlerinin orantısız bir şekilde yükselmesi sebebiyle BDDK’nın duruma el atarak, bir sınırlama getirdiğini ifade etti.

Komisyonlar, Kazanç Kapısı Haline Geldi!

Panelde Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Yılmaz, herhangi bir ATM’den, farklı bir banka kartı ile 100 Türk Lirası tutarında bir nakit çekim yapılması aşamasında bankaların 10 Türk Lirası’na kadar yükselen tutarlarda komisyon kesintisi yaptığını, bu durumun artık bir kazanç kapısı haline geldiğini ifade etti.

Yeni Azami Ücret 2,30 Türk Lirası!

Kesilen komisyonların vatandaşların müşterisi olduğu bankalar tarafından gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, bu durumun bankalar için bir kazanç kapısı haline dönmesinden rahatsız olduklarını ifade etti. 2017 yılının son dönemlerinde hayata geçirilen düzenleme ile birlikte vatandaşların farklı banka ATM’lerinden 100 Türk Lirası tutarındaki nakit çekimlerinde, bankaların çekecekleri komisyon tutarlarının 2,30 Türk Lirası’nda sabitlendiğini, belirlenen bu ücretin azami olarak uygulandığını, bu ücretin altında hizmet vermenin bankaların inisiyatifinde olduğunu ifade etti.