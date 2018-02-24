Türkiye’de Çalışan Başı Kârı En Yüksek Banka Akbank Oldu!

2017 yılında elde edilen kârların, sahip olunan çalışan sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan çalışan başı kazanç tablosunda Akbank lider oldu!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan veriler ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a bankalar tarafından yapılan açıklamalardan elde edilen bilgiler derlendiğinde 2017 yılında Akbank; çalışan başı 435 bin Türk Lirası tutarında kâr elde ederek, Türkiye’nin çalışan başı en yüksek kârı elde eden bankası olma unvanına kavuştu.

Türkiye’de aktif toplam bakımından en büyük olan ilk 10 bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği konsolide olmayan verilerinden derlenen listede, liderlik Akbank’ın oldu. Aktif büyüklük açısından 316 bin 31 milyon Türk Lirası’na ulaşmış olan Akbank, aktif büyüklük sıralamasında dördüncü sırada yer alırken, çalışan kişi başına elde edilen kâr ortalaması 435 bin Türk Lirası’na tekabül etti.

13.884 Çalışanla 6,039 Milyar TL Kâr!

2017 yılında Akbank’ın toplam çalışan sayısı 13 bin 884 kişi olarak açıklanırken, bankanın bahsi geçen dönem içerisinde elde ettiği net kâr miktarı ise 6 milyar 39 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. 2016 yılında da çalışan başına 327 bin Türk Lirası net kâr ile listenin ilk sırasında yer almayı başaran Akbank, 2017 yılında da zirveyi kimseye bırakmadı.

Akbank’ın en yakın rakibi ise çalışan başına 337 bin Türk Lirası tutarında kâr eden Garanti Bankası olurken, üçüncü sırada da çalışan başına 323 bin Türk Lirası tutarında net kâr elde eden ve Türkiye’de aktif büyüklük açısından en büyük banka olma unvanına sahip olan Ziraat Bankası yer aldı.

Türkiye’nin en büyük aktif büyüklüğüne sahip 10 bankasının, çalışan başına elde ettiği net kâr ortalaması ise 246 bin Türk Lirası olarak açıklandı.