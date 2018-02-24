24.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Geçen haftayı 3,7880 TL seviyesinden kapatan dolar kuru bugün güne 3,7843 seviyesinden başlayarak yatay seyir izledi. Ancak Euro kurunda doların aksine artış gözlemlendi. Sanal paralarda ise yine bugün yatay bir seyir izleniyor.

Dolar kuru dün dalgalı bir seyir izlemişti. Bunun asıl nedeni ise Amerika Merkez Bankası'nın yeni başkan öncülüğünde yaptığı ilk toplantıdaki tutanakların yayınlanması oldu. FED toplantısının tutanaklarının da faizlerin düzenli bir periyotta yükselmesi kapsamında kesinliği oluşturdu.

Geçen hafta Türk Lirası değer kazanırken, dolar da küresel hareketlere ek olara jeopolitik gelişmeler izlendi. Özellikle de son zamanlarda Afrin Operasyonu kurun yukarı yönlü hareket etmesinin başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7880’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7843 TL seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6618 TL kapatan Euro kuru bugün güne 4,6518 TL'den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi bugün düşüş yaşayarak 1,22295 seviyesinde güne başladı.

BİST 100 Endeksi

Dün 117 bin 521 puandan kapanan endeks bugün güne 117 bin 550 puan seviyesinden başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi bugün 10 bin 357 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 860 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Dün 161,79 TL bandından seyir izleyen gram altın bugün 160 TL'den alıcı buluyor.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Dün 264,63 TL'den alıcı bularak çeyrek altın yatay bir seyir izleyen çeyrek altın bugün düşüş yaşayarak 262 TL'den alıcı buluyor.