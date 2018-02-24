Türkiye Ekonomisine Borç Uyarısı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’nin sahip olduğu kredi notu için herhangi bir değişiklik yapmadı.

Beklenen Oldu: Kredi Notunda Değişiklik Yok!

Dün, uluslararası piyasaların kapanması sonrasında beklenen açıklama Standard&Poor’s’tan geldi. Türkiye’nin kredi notu için herhangi bir değişiklik yapmayan kurum, döviz cinsinden olan kredi notu için BB seviyesinin korunduğunu ifade edildi. Türkiye’nin not görünümü için de negatif olan durumun da teyit edildiği ifade edildi.

Standard&Poor’s cephesinden Türkiye’nin kredi notunun açıklanması sonrasında yapılan açıklamada, Türkiye’nin negatif görünümünün Türkiye dışı finansal koşullara ve Türkiye ekonomisinin sahip olduğu borç yüküne vurgu yapan kurum, mevcut borcun Türkiye’nin hem finans sektörü, hem de özel sektör için ilerleyen süreçlerde çevirme yeteneğinin kısıtlanması yönünde bir işaret olduğunu vurguladı.

Enflasyon ve Döviz Baskısı Büyük Risk!

Türkiye tarafından uygulanmakta olan para politikalarının yüksek enflasyon oranları ve döviz kurları üzerinde olan baskılar için yeterli düzeye ulaşmadığını, atılan bu adımların yeterlilik düzeyine ulaşması halinde not görünümünün revize edilebileceğinin, aksi bir durumun da Türkiye’nin kredi notu için düşürücü etki yaratabileceğinin vurgusu yapıldı.

2018 yılı sonuna göre Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasıla için büyümesinin yüzde 4 olacağını ön gören S&P, 2019 ile 2021 yılları arasındaki dönemde elde edilecek büyümenin de yüzde 3,2 seviyesine düşeceğini, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelinin bu süreçlerde yavaşlayacağını ifade etti.

2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin kredi notu için “Yatırım Yapılabilir” seviyesinin iki seviye altı olan “BB” seviyesine düşürme yapan S&P, bu dönemden beri hem kredi notu, hem de negatif görünüm için herhangi bir değişiklik yapmadı.