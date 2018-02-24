Her Gün 5 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor!

Türkiye’de gıda israfı önemli bir boyuta ulaştı. 1 yıl içerisinde çöpe atılan ekmek miktarı 1,7 milyar adete yükseldi. Bu ekmeklerin 214 milyar Türk Lirası’na tekabül eden bir maliyeti ortaya çıkarken, günlük olarak 4 milyon 900 bin adet ekmeğin çöpe atıldığı belirtildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından yayınlanan verilerden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’de en fazla israf her şey dahil konseptiyle hizmet veren otellerde gerçekleştiriliyor. Her şey dahil olarak hizmet veren oteller, bir lokanta tarafından yapılan israfın 5 katına yaklaşık olarak israf gerçekleştiriyor.

Medya analiz kurumu Ajans Press tarafından gerçekleştirilen sanal araştırmada ise, israf başlığı ile birlikte her yıl 100 binden fazla haber yayını gerçekleştiriliyor.

Sosyal Sorumluluk Projeleri 384 Milyon Ekmeği Kurtarıyor!

Yapılan araştırmaya göre, kurumlar tarafından ortaya çıkartılan sosyal sorumluluk kampanyaları sayesinde her gün 1 milyon 50 bin adet ekmeğin, yılda ise yaklaşık 384 milyon adet ekmeğin çöpe atılması önleniyor. Yapılan bu kampanyalar sayesinde Türkiye’nin elde ettiği tasarruf ise 2 milyar 800 milyon Türk Lirası’na tekabül ediyor.

1,3 Milyon Ton Yiyecek Çöpe Gidiyor!

Rakamların küresel düzeyde olan aritmetiğine göz atıldığında ise dünya genelinde israf edilen yiyeceğin toplam kütlesi 1 milyon 300 bin tona tekabül ediyor. Bu israf edilen yiyeceklerle ise yaklaşık 2 milyar insanın karnı doyabilecek durumda.

Hem Türkiye için, hem de dünya için çözüme kavuşturulması konusunda acele edilmesi gereken bir konu haline gelen gıda israfı yüzünden ortaya çıkan ekonomik boyut ise, yıllık bazda yaklaşık 10 milyon asgari ücretli çalışanın maaşına tekabül ediyor.