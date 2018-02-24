24 Şubat Cumartesi Çeyrek Ve Gram Altın Güncel Fiyatları!

Altındaki fiyat düşüşlerini değerlendirerek altın alan yatırımcı uzun vadede kazançlı çıkmayı bekliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne durumda?

Altın Fiyatlarındaki Düşüş Devam Edecek Mi?

Geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, Şubat ayında düşüşe geçti. Altın satmak isteyenler bu kararlarını bir süre beklemeye alırken, altın almayı planlayanlar alımları öne çekti ve fiyat avantajını fırsata dönüştürdü.

Altın uzun vadeli yatırımcı için en güvenilir liman olmaya 2018’de de devam etti. Fiyatlardaki düşüşlere aldırmayan yatırımcı az veya çok alım yapmaya devam etti. Bazı yatırımcılarsa yatırım için bankaların altın hesaplarına yöneldi.

Çeyrek altın gibi yatırım araçlarında geçerli olan işçiliğe ekstradan para harcamak istemeyenler tercihlerini ya bankaların altın hesaplarından yâda gram altından yana kullandı. Peki, bugün altının gram fiyatı kaç lira oldu? Çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde…

Altının Gramaj Fiyatı Ne Kadar?

Altın piyasasının en çok alınan türlerinden olan gram altın bugünkü alışlara 161 lira 91 kuruştan başladı. Satışlar ise 616 lira 95 kuruş üzerinden sürüyor.

Serbest Piyasada Çeyrek Altın Kaç Lira?

Çeyrek altın 24 Şubat Cumartesi gününde alışta 259,09 liradan işleme alınıyor. Satış fiyatı ise 265 lira 57 kuruş olarak devam ediyor.

Yarım altın serbest piyasada alış yönlü işlemlerde 518 lira 18 kuruş oldu. Satış fiyatında ise 531 lira 13 kuruşa alıcı buldu.

Cumhuriyet Altını Bugün Kaç Liradan Satılıyor

Bugünün açılışında cumhuriyet altını bin 73 lira 95 kuruştan alınıyor. Satış fiyatı ise bin 90 lira 18 kuruş seviyesinde gerçekleşiyor.

Tam ziynet alış yönlü hareketlerde bin 40 lira 50 kuruş olurken, satışlar bin 73 lira 80 kuruşla devam ediyor.