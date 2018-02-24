S&P ve Fitch, Rusya Kararlarını Açıkladı!

Standard & Poor's Rusya kararını verdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ülkenin kredi notunu yükselttiğini açıkladı.

Standard & Poor's Rusya’nın Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Standard & Poor's, Rusya’nın yabancı para cinsinden olan kredi notunu artırdı. Yapılan açıklamaya göre kredi notu BBB- oldu. S&P ülkenin kredi notunu yerli para cinsinden de değerlendi. Değerlendirme sonrasında notun BBB olmasına karar verildi. Kredi notunun görünümüyse DURAĞAN olarak kaydedildi.

Standard & Poor's Rusya kararını içeren açıklamasında, ülkenin dış ve mali tablolarının güçlü olduğunu ifade etti. Bunun yanında ülkenin yaptırımlar ve azalan emtia fiyatları karşısında ekonomik göstergeleri koruyacağının altı çizildi.

Şu anda kamu finansmanı üzerinde etkili olan dalgalı bir seyre sahip emtia fiyatlarının düşmesi ve hızlanması halinde ise kredi not görünümünün pozitife çevrilebileceğinin sinyallerini verdi. Tam tersi bir senaryo da yazan S&P yaptırımların artması durumunda görünümün negatif olabileceğine işaret etti.

Rusya 2018’de Yüzde 1,8 Büyüyecek

S&P Rusya’nın bu sene yüzde 1,8 ekonomik büyümeye ulaşacağını öngördü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu geçen sene ülkenin yüzde 1,7 büyüyeceğini tahmin etmiş, gerçekleşense yüzde 1,5 olmuştu.

Fitch Ratings Rusya’nın Kredi Notunu Teyit Etti

S&P yanında Rusya hakkında bir açıklamada Fitch Ratings’ten geldi. Fitch açıklamasında ülkenin kredi notunu teyit etti. Buna göre Rusya’nın hem yerli hem de yabancı para türündeki kredi notu BBB- olarak kayıt altına alındı. Kredi notunun görünümüyse POZİTİF olarak kaydedildi.

Fitch, Rusya açıklamasında ülkenin ekonomik politika dahilinde yürüdüğüne ve enflasyonun önüne geçmekte kararlı olduğunun altını çizdi.