Aksa Jeneratör ECOWAS Forumuna Sponsor Oldu
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Aksa Jeneratör ECOWAS Forumuna Sponsor Oldu


Aksa Jeneratör ECOWAS Forumuna Sponsor Oldu
Aksa Jeneratör ECOWAS Forumuna Sponsor Oldu Elif İşçi - Tarih: 24-02-2018 Saat: 10:51
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Afrika kıtasında bulunan ülkelerle ekonomik iş birliklerinin düzeltilmesi için düzenlenen ECOWAS ekonomik iş forumu sponsorluk desteği için Aksa Jeneratör ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Dünyadaki ilk 5 jeneratör üreticisinden biri olan ve 20 yıldır Afrika pazarında da faaliyetlerini sürdüren Aksa Jeneratör, Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerini çeşitlendirilip kuvvetlendirmek amacıyla İstanbul Bomonti Hilton’da gerçekleştirilen Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’na sponsor oldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından düzenlenen etkinliğe başta Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve DEİK Başkanı Nail Olpak olmak üzere ECOWAS’ın siyasi liderleri ve üst düzey karar alıcılar, önemli fon ve proje portföylerinin yöneticileri ve bölgenin önde gelen iş insanları katıldı. Gerçekleştirilen gala yemeğinde gala sponsoru Aksa Jeneratör’ün CEO’su Alper Peker, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve DEİK Başkanı Nail Olpak’ın elinden AKSA Jeneratör’ün DEİK çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla plaket aldı. Kıtanın geleceğinin tartışıldığı ve bu doğrultuda iş birlikleri görüşmelerinin yapıldığı toplantı 23 Şubat’ta sona erdi.

Uzun yıllardır Afrika pazarıyla bağları olan ve yaptığı yatırımlarla Afrika ile ilişkilerini güçlendiren Aksa Jeneratör, enerji sektöründeki gelişme ve yeniliklerin paylaşıldığı ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak sektörün nabzını tutuyor. Aksa Jeneratör, uzun yıllardan bu yana katılım gösterdiği fuarlar ile olası iş birliklerini kurmada da öncü oluyor.

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