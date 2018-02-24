Bu Hafta Borsa Ve Dolar Yatırımcısının Yüzü Güldü!
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Bu Hafta Borsa Ve Dolar Yatırımcısının Yüzü Güldü!


Bu Hafta Borsa Ve Dolar Yatırımcısının Yüzü Güldü!
Bu Hafta Borsa Ve Dolar Yatırımcısının Yüzü Güldü! Çiğdem Yeniay - Tarih: 24-02-2018 Saat: 11:02
Anasayfa Eko Gündem Bu Hafta Borsa Ve Dolar Yatırımcısının Yüzü Güldü!

Yatırım araçlarının bir haftalık seyrine göre, yatırımı borsa ve dolar yapanlar bu hafta kazançlı çıktı. Altın ise beklentiyi karşılamadı.

Yatırım araçlarının bir haftalık seyrine göre, yatırımı borsa ve dolar yapanlar bu hafta kazançlı çıktı. Altın ise beklentiyi karşılamadı.

Altın Yatırımcısına Beklediği Kazancı Vermedi!

Borsa İstanbul bu hafta dalgalı bir seyir izlese de hisse senetleri bu hafta ortalama olarak yüzde 0,87 oranında değer artırdı. Dolardaki haftalık kazanç yüzde 0,99’a ulaştı. Altın ise yatırımcısına yüzde 0,92 oranında kayıp yaşattı.

Borsa Haftayı Yüzde 0,8 Değer Artışıyla Tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta içerisinde 117 bin 854,20 puana kadar ulaştı. Endekste gözlemlenen en düşük seviye ise 113 bin 268,80 puan oldu. Bu haftanın kapanışı ile bir önceki haftanın kapanışı karşılaştırıldığında endekste belirlenen artış yüzde 0,87 olarak belirlendi. BIST 100 hafta kapanışını 117 bin 521,50 puanla yaptı.

Altın Yatırımcıyı Memnun Edemedi

Altın yatırımcısının yüzü bu hafta gülmedi. 24 ayarlık külçe altında gramaj fiyatı bu hafta yüzde 0,92’lik düşüşe ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet altınındaki kayıpsa yüzde 0,91’i bularak, bin 84 liraya kadar geriledi. Bir hafta önce çeyrek altın satışları 268 liradan yapılmıştı. Bu haftanın fiyatı sei 265 lira seviyesinden gözlemlendi.

Döviz Cephesinde Son Bir Hafta!

Yatırımı dövize yapanlardan doları tercih edenler yüzde 0,99 kazançlı çıktı. Dolar kurundaki artış sonrasında bir dolar 3 lira 78 kuruşa kadar yükseldi. Avrodaki bir haftalık değişimse yüzde 0,15’lik kayba işaret etti. Son durumda Avro 4 lira 65 kuruşa gerilemiş oldu.

Bu haftanın kazananları arasında bireysel emeklilik fonları ve yatırım fonları da yer aldı. Yatırım fonlarındaki artış yüzde 0,31 oldu. Bireysel emeklilik fonlarındaki değer artışıysa yüzde 0,97’ye denk geldi. Kategori bazında haftanın en iyi göstergelerine hisse senedi fonları sahip oldu. Kazanç yüzde 0,80’i buldu. 

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