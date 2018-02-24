MediaMarkt Yeni Mağazalarıyla Büyümeye Devam Ediyor
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MediaMarkt Yeni Mağazalarıyla Büyümeye Devam Ediyor


MediaMarkt Yeni Mağazalarıyla Büyümeye Devam Ediyor
MediaMarkt Yeni Mağazalarıyla Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 24-02-2018 Saat: 11:01
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MediaMarkt 2018 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz günlerde açtığı 2 yeni mağazası ile Bursa'da genişlemeye devam ediyor.

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, Bursa’ya 2 mağaza birden açarak toplam mağaza sayısını 59’a çıkardı. Ayrıca şehirdeki en büyük metrekareye sahip elektronik perakende markası oldu

Avrupa’nın en hızlı büyüyen elektronik perakende markası MediaMarkt, Bursa’ya yatırım yapmaya devam ediyor. 24 Şubat Cuma günü Korupark Alışveriş Merkezi ve Carrefour Alışveriş Merkezi’nde açılan 2 mağazayla şehirdeki mağaza sayısını 5’e çıkaran MediaMarkt, 15 bin m2’lik toplam alanıyla Bursa’daki en büyük metrekareye sahip elektronik perakende markası oldu. 2017’de sergilediği başarılı performansı 2018 yılında da sürdüren MediaMarkt, Türkiye genelinde mağaza sayısını 59’a yükseltti.

‘Hedefimiz Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Elektronik Perakendecisi Olmak’

Bursa’yı önemli bir yatırım merkezi olarak gördüklerini ve yatırımlarını bu doğrultuda sürdürdüklerin belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak perakende sektörünün büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynuyoruz. Yaptığımız yatırımlarla hem ülke ekonomisine hem de şehir ekonomilerine önemli bir ekonomik değer sağlıyoruz. Bu kapsamda Bursa’da açtığımız iki yeni mağazamızla Bursa’daki en büyük metrekareye sahip elektronik perakende markası olduk ve Türkiye’deki toplam mağaza sayımızı 59’a çıkardık. Hedefimiz Türkiye’nin en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olmak. Türkiye’nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumumuzdan aldığımız güçle önümüzdeki dönemde de her bütçeye uygun ve en yeni teknolojiye sahip ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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