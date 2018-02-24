ABD’nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Bu Hafta 799’a Çıktı

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta artı bire geçti. Aktif olarak üretim yapan sondaj kulesi sayısı ise 799 olarak açıklandı.

Baker Hughes Haftalık Verileri Açıkladı!

Ülkenin petrol sahasında üretim yapmakta olan Baker Hughes haftalık verileri açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 17 Şubat ile 23 Şubat tarihleri arasında ABD bir petrol sondaj kulesini daha hizmete dahil etti. Şirket geçen haftaki sayısı 798 olarak duyurmuştu. Artı birlik artış sonrasında ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 799 adete çıktı.

ABD geçtiğimiz hafta petrol sondaj kulesi sayısını 7 artırmıştı. Geçen bir yıllık dilimdeki artış yüzdelik dilimde yüzde 33’e kadar çıktı. Bir önceki yılın aynı haftasında kayıt altına alınan veriler incelendiğinde ülkede üretim yapan kule sayısı 602 olarak kaydedilmişti.

Ülkedeki petrol sondaj kule sayısının artması, küresel piyasada fiyat gerilemesine neden oldu.

Brent petrolde varil başına fiyat 66 dolar 95 sente kadar düştü. Batı Teksas türü ham petrol ise 63 dolar 34 sent seviyesine geriledi. Fiyatlardaki aşağı yönlü seyre rağmen petroldeki gün bazlı kazanç yine de yüzde birlik sınırın üzerinde gerçekleşti.

Haftalık Petrol Üretimi Azaldı

Bu açıklamalar yanında ABD Enerji Enformasyon İdaresi de haftalık üretim miktarları hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre ABD’nin 10 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasındaki petrol üretimi, bir önceki haftaya nazaran yaklaşık bin varil azaldı. Toplamdaki üretimse 10 milyon 270 bin varil olarak hesaplandı.

İdarenin bu ay yaptığı tahmine göre ABD bu sene günlük en az 10 milyon 600 bin varil petrol üretecek. 2019 yılında ise bu rakam 11 milyon 200 bin varile yükselecek.