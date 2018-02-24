HSBC 11 İşleminden Ödül Aldı
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HSBC 11 İşleminden Ödül Aldı


HSBC 11 İşleminden Ödül Aldı
HSBC 11 İşleminden Ödül Aldı Elif İşçi - Tarih: 24-02-2018 Saat: 11:05
Anasayfa Bankalar HSBC 11 İşleminden Ödül Aldı

HSBC tarafından gerçekleştirilen 11 farklı finans işlemi üzerinde yapılan değerlendirmeler sonrasında işlemlerin ödüllendirildiği açıklandı.

Borç ve sermaye piyasaları ve yapılandırılmış finansman işlemlerinde Türkiye’nin en iyilerinin belirlendiği “2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri”nde finansal kuruluşlar, ticaret ve ihracat finansmanı, satın alma finansmanı, proje finansmanı, sendikasyon kredisi, uluslararası tahvil ve İslami sermaye piyasaları kategorilerinde HSBC’nin koordine ettiği 11 işlem ödüle layık görüldü.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı konu ile ilgili, “HSBC olarak, küresel ağımız, bilgi birikimimiz ve deneyimimizle müşterilerimizi dünyanın her yerindeki fırsatlarla buluşturuyor, yatırımlarını büyütmelerini ve uluslararası pazarlara açılmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizin hedeflerini gerçekleştirmelerine destek oluyor; onlarla birlikte büyüyerek yarattığımız sinerjiyle Türkiye ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2017 yılında toplam 11 milyar dolar yapılandırmış finansman işlemine aracılık ettik. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli uluslararası platformlarda anlatarak ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirerek gelecekte de Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünün devam eden başarısına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.

HSBC ekonomi haber basın bülteni
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