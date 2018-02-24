Temassız Ödemeler Hızla Artıyor

2015’in ilk yarısında Avrupa genelinde yapılan temassız ödemeler yüzde 170 artarken, 2016’da ise 3 katına çıktı. Akıllı saat, bileklik, anahtarlık gibi akıllı giyilebilir cihazlarla “göster & geç” şeklinde yapılan temassız ödemelerin Avrupa’da yüzde 24 oranında artması beklenirken bu artış, özellikle temassız ödemenin tercih edilmesinin önündeki engellerin kalkmasına bağlanıyor. Yapılan araştırmalar, dolandırıcılıkla ilgili endişelerin önüne geçilmesi sayesinde, temassız ödemelere olan güvenin arttığını ve giyilebilir ödeme cihazlarının daha fazla tercih edildiği belirtiliyor.Günümüzde Avrupa’da 175 milyondan fazla kişinin giyilebilir cihazlarla ödeme yapmayı tercih ettiği öngörülüyor.

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard üzerinden yapılan temassız ödemeler ise geçtiğimiz sene yüzde 145 artış gösterdi. Mastercard bankaların yanı sıra perakende noktaları ile de giyilebilir teknolojilerin kullanımı için iş birlikleri yapıyor. Bu iş birlikleri ile tüketicinin de artan güveni sayesinde Avrupa’da temassız ödeme kabul eden perakende noktalarının sayısı yüzde 42 artış gösterdi. Tüketici tercihlerinin de bu yönde olması ve yeni teknolojilere artan güven ile eski ödeme yöntemleri yerini, giderek daha iyi bir tüketici deneyimi sunan temassız giyilebilir teknolojilere bırakmaya başladı.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl 26 Şubat’ta gerçekleştirilecek Mobile World Congress’te temassız giyilebilir teknolojiler ile yer alan Mastercard, yenilikçi, güvenli ödeme teknolojilerinin Türkiye’de de yaygınlaşması ve Türk tüketicilerinin de inovatif ürünleri deneyimlemesi için çalışmalarını hızlandırdı. Örneğin, Londra, Şikago, St. Peterburg, Kiev, Bükreş gibi kozmopolit şehirlerde sunduğu temassız kartla toplu taşıma ödemesi yapılabilen toplu taşıma uygulamasını Türkiye’de yaygınlaştırıyor. Mersin, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep’te toplu taşımada ödeme işlemi için artık, Mastercard’ın güvenli altyapısıyla temasız özelliği taşıyan banka kartı, kredi kartı ve cep telefonları kullanabiliyorlar.