Temassız Ödemeler Hızla Artıyor
Advert Advert Advert

Temassız Ödemeler Hızla Artıyor


Temassız Ödemeler Hızla Artıyor
Temassız Ödemeler Hızla Artıyor Elif İşçi - Tarih: 24-02-2018 Saat: 11:26
Anasayfa Şirketler Temassız Ödemeler Hızla Artıyor

Ödeme teknolojisinde öncü çalışmalarıyla dikkat çeken Mastercard temassız ödemeleriyle güveni artırdı. Ödemelerde yüzde 145 oranında bir artış gerçekleştirildiği tespit edildi.

2015’in ilk yarısında Avrupa genelinde yapılan temassız ödemeler yüzde 170 artarken, 2016’da ise 3 katına çıktı. Akıllı saat, bileklik, anahtarlık gibi akıllı giyilebilir cihazlarla “göster & geç” şeklinde yapılan temassız ödemelerin Avrupa’da yüzde 24 oranında artması beklenirken bu artış, özellikle temassız ödemenin tercih edilmesinin önündeki engellerin kalkmasına bağlanıyor. Yapılan araştırmalar, dolandırıcılıkla ilgili endişelerin önüne geçilmesi sayesinde, temassız ödemelere olan güvenin arttığını ve giyilebilir ödeme cihazlarının daha fazla tercih edildiği belirtiliyor.Günümüzde Avrupa’da 175 milyondan fazla kişinin giyilebilir cihazlarla ödeme yapmayı tercih ettiği öngörülüyor.

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard üzerinden yapılan temassız ödemeler ise geçtiğimiz sene yüzde 145 artış gösterdi. Mastercard bankaların yanı sıra perakende noktaları ile de giyilebilir teknolojilerin kullanımı için iş birlikleri yapıyor. Bu iş birlikleri ile tüketicinin de artan güveni sayesinde Avrupa’da temassız ödeme kabul eden perakende noktalarının sayısı yüzde 42 artış gösterdi. Tüketici tercihlerinin de bu yönde olması ve yeni teknolojilere artan güven ile eski ödeme yöntemleri yerini, giderek daha iyi bir tüketici deneyimi sunan temassız giyilebilir teknolojilere bırakmaya başladı.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl 26 Şubat’ta gerçekleştirilecek Mobile World Congress’te temassız giyilebilir teknolojiler ile yer alan Mastercard, yenilikçi, güvenli ödeme teknolojilerinin Türkiye’de de yaygınlaşması ve Türk tüketicilerinin de inovatif ürünleri deneyimlemesi için çalışmalarını hızlandırdı. Örneğin, Londra, Şikago, St. Peterburg, Kiev, Bükreş gibi kozmopolit şehirlerde sunduğu temassız kartla toplu taşıma ödemesi yapılabilen toplu taşıma uygulamasını Türkiye’de yaygınlaştırıyor. Mersin, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep’te toplu taşımada ödeme işlemi için artık, Mastercard’ın güvenli altyapısıyla temasız özelliği taşıyan banka kartı, kredi kartı ve cep telefonları kullanabiliyorlar.

mastercard ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Ne Kadar Maaşa Ne Kadar Kredi Verilir? Ne Kadar Maaşa Ne Kadar Kredi Verilir? Bankalar tarafından kredi vermek için gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında özellikle gelir tablosuna bakılıyor.
İş Başı Yaptıktan Kaç Gün Sonra Kredi Çekilebilir?
İş Başı Yaptıktan Kaç Gün Sonra Kredi Çekilebilir? Nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekmek isteyen vatandaşlardan bankalar çeşitli belge ve şartları tamamlamalarını istiyor.
Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi?
Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Banka kredisi doğru kaynaklardan doğru miktarda alındığı zaman kişilerin tüm nakit ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilir. Ancak bilinçsiz kullanılan krediler ödeme sırasında çeşitli zorluklar yaşayabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TOKİ Projeleri Dünyaya Örnek Oldu!
TOKİ Projeleri Dünyaya Örnek Oldu!
Bu Hafta Borsa Ve Dolar Yatırımcısının Yüzü Güldü!
Bu Hafta Borsa Ve Dolar Yatırımcısının Yüzü Güldü!