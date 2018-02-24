Aras Kargo Hedef Büyüttü! 2018’de En Az Yüzde 20 Büyüyeceğiz

Aras Kargo bu yılki büyüme hedeflerini belirledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Aras Kargo 2018 yılından yüzde 20’lik büyüme yakalayacak!

Aras Kargo Cirosunu Bir Milyar Liranın Üzerine Taşıdı

Kargo sektörünün en iyi oyuncuları arasında yer alan Aras Kargo gücüne güç katmaya, büyümeye ve gelişmeye 2017 yılında da devam etti. Şirket yatırımlarına yenilerini ekleyerek, perakende satışta önemli isimlerle anlaşma masasına oturdu. Taraflar masadan anlaşmaları imzalayarak kalktı. Bu kapsamda Aras Kargo 2017 yılında perakende satışta internet devi olan Alibaba ile önemli bir anlaşma yaparak, şirketin tüm taşıma hizmetini üstüne aldı. Alınan bilgilere göre kargonun Türkiye’deki dev ismi bu senede büyük şirket ve firmalarla anlaşacak.

Büyümede Hedef Yüzde 20

Aras Kargo tarafından yapılan açıklamaya göre şirket geçen sene cirosunu bir milyar liranın üzerine çıkardı. Bu yılki cironun daha da artacağı ifade edilirken, hedeflenen büyüme yüzde 20 olarak aktarıldı. Şirketin büyümedeki önceliği dijitalleşme üzerinde yoğunluk kazandı. Hizmetlerini ülke sınırları dışına taşımayı başaran Aras Kargo, hizmet alanına yenilerini eklemeyi planlıyor.

Öncelik Yüzde 100 Müşteri Memnuniyeti

Şirketin 2018 yılına ilişkin hedeflerini açıklayan Aras Kargo Genel Müdürü, “Erişim ağında yurt içerisinde önemli bir konuma sahibiz. Taşımacılık ve kargoculukta öncü firmalar arasında yer almaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz” dedi. Genel Müdür Hikmet Nuri Bulduk, 2018 yılı hedeflerinin klasik kargoculuğu günün değişen şartlarına uygun hale getirmek olduğunu ifade ederek, müşteri memnuniyetinde en üst noktayı hedeflediklerini aktardı. Hedeflerine ulaşmak adına yönetim ve personel olarak aralıksız çalışacaklarını da sözlerine ekledi.