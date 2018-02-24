Çinli Patron Çıldırdı! Daimler AG’den 7,3 Milyar Euroluk Hisse Aldı

Çinli holding patronu Daimler AG’nin en büyük yatırımcısı olmak için harekete geçti. Hisse alımı tutarı 7 milyar doların üzerinde oldu.

Türk Devine Dev Yatırım!

Çin’in önemli şirketleri arasında yer alan Zhejiang Geely Holdingin sahibi Daimler AG’ye büyük bir kaynak aktardı. Daimler AG’ye ait hisselerde 7 milyar 300 milyon Euroluk alım yapan iş adamı Li Shufu,

Geçtiğimiz hafta bir basın yayın organında çıkan habere göre Çinli şirketin borsa alımları yüzde onun altında gerçekleşmişti. Daimler AG tarafından yapılan açıklama ise, hisse alım işleminin doğrulamıştı. Mevzuat dilekçeleri şeklinde yapılan doğrulamada, alımın yatırım fonu aracılığıyla yapıldığı ifade edilmişti. Hisse alımının Zhejiang Geely Holdinginin kurucu tarafından yapıldığının altı çizilmişti.

Geely bu yatırımla Avrupa otomobil pazarına resmen girmiş oldu. Bunun yanında holding hakkında çıkan haberlere de nokta konuldu.

Frank Biller adlı analiste göre, yapılan bu hisse alımı şirketin elektrikli araç piyasasına giriş yapacağını ve iş birliğine gideceğinin kanıtı oldu. Biller değerlendirmesinde “Daimler AG için Çin kapısı açılıyor” ifadelerini de kullandı.

Şirketin Göstergeleri Güven Veriyor

Daimler AG bilindiği üzere büyük yatırımcıların dikkatini çeken şirketler arasında yer alıyor. Şirketin büyüme ve borsa gelişimi ise oldukça pozitif ilerliyor. Ürün yelpazesi ise her geçen dönem biraz daha genişliyor. Lüks araçta BMW gibi markaları bünyesinde taşıyan Daimler, son zamanlarda SUV ve spor araç modellerine de yer açıyor. Üründeki çeşitlilikse şirketin satış ve üretim rakamlarına olumlu yansıyor.

Daimler AG Sözcüsünün açıklamasına göre kaydedilen tüm gelişmeler ve yeni yatırımlar, şirkete olan güveni ikiye katladı.