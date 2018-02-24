Bilinmeyen Numaralara Servet Harcadık!

Telefon rehberlik hizmeti veren şirketler, yaklaşık 8 yılda 516 milyon 500 bin liralık gelir elde etti.

Rehberlerin Yerini Rehberlik Hizmetleri Aldı

Teknolojinin boyut değiştirmesi telefon rehberlerini çöpe attı. Rehberler yerine gelen rehberlik hizmetleri ise 2010’da gelişmeye başladı. Sektöre giriş yapan her işletme telefon rehberlik hizmetlerini bir üst seviyeye taşıdı. Reklamlar tanıtımlar derken tüketicilerin bu işletmelere olan ilgisi de beklentinin üzerinde oldu.

Bilinmeyen numaralarla ilgili ilk adım 118’li numaralardan geldi. Numara veri tabanına kayıtlı tüm numaraları sorgulama imkanı veren bu hizmet, sonraki dönemlerde hizmet yelpazesine yenileni ekledi. Yeni hizmetler arasında en dikkat çekenler nöbetçi eczane, vergi borcu sorgulama ve ulaşım ücretleri olarak gözlemlendi.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından 2010 senesinden itibaren kayıt altına alınan veriler incelendiğinde telefon rehberlik hizmeti sunan işletmeler 516 milyon 500 bin liralık kazanca ulaştı. 2010’dan bu güne yapılan sorgulama çağrılarının toplamı ise 281 milyon adetin üzerinde gerçekleşti.

2017 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılan çağrıların toplamı 3 milyon 447 bin 740’ı bulurken, bu çağrıların süre bazlı incelemesi vatandaşların 5 milyon 313 bin 670 dakika hatta kaldığını gösterdi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde isimle yapılan sorgulama sayısı 7 milyon 358 bin 399 adet oldu. Numara sorgulamalarının adeti ise bir milyon 326 bin 678’e denk geldi. Bu kapsamda söz konusu dönemde hizmet veren işletmelerin toplamdaki geliri ise 11 milyon 337 bin 534 lirayı buldu.

Pazarda faaliyet gösteren şirketlerden en büyük payı alan Telekom olurken, 11818 Rehberlik listenin ikinci ismi oldu.