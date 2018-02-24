Mesir Macununun Ünü Sınırları Aştı

Mesir macunu üretiminde standartlar değişti. Değişimle birlikte 2017 yılındaki ihracat 15 tonu buldu.

Mesir Macunu İhracatında İlk Adres Avrupalı Ülkeler

Türk Gıda Kodeksine uyumlu hale getirilen Osmanlı mirasımız olan Mesir macunu, UNESCO tarafından da İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine giriş yapmıştı. Türkiye’de 500 senedir sevilerek tüketilen bu ürün artık dış pazara da açıldı.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Gıda Kodeksine uyumlu şekilde ilerleyen üretim, geçen sene neredeyse hiç ara vermedi. Mesir macunu tanıtımları ve reklam çalışmaları ise dünyanın bu eşsiz lezzeti daha yakından tanımasını sağladı.

Geçen sene yapılan ihracat 15 tonu bulurken, mesir macunu lezzetini en çok Avrupalılar sevdi. Bunu Araplar ve Ruslar takip etti. Mesir macunu bin bir derde deva olarak bilinirken, içeriğindeki faydalı baharat sayısı ise 41’i buluyor. Durum böyle olunca da hem yerli hem yabancı tüketicilerin ürüne olan ilgisi artıyor.

Mesir Macunu Üretimi 12 Aya Yayıldı

Mesir macunu üretimini Türkiye genelinde Manisa kenti üstlenirken, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, mesir macunu tüketiminin yurtiçinden yurtdışına taşındığını ifade ederek, ihracatın yoğunlaştığını aktardı.

Mesir macununun tanıtımı ile bilimsel onay çalışmalarına bundan 4 yıl önce başlandığına işaret ederek, “2014 yılından bugüne çok yol kat ettik. Artık mesir macunumuz Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olarak üretiliyor. Dernek olarak ilk hedefimiz, üretimin belirli standartlarda yapılması ve üretimin tüm yıl devam etmesiydi. İhracatın başlamasıyla birlikte üretim merkezimiz artık yılın 365 günü üretim yapmaya başladı” dedi.