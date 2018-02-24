Teknopark’larla Sanayi Üniversite İş Birliği Sağlanacak

Türkiye'de bulunan teknopark sayısının İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile 72'ye ulaştığını dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu sene Haziran aylarında teknopark sayısını 80’e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bakan Özlü, Bakanlığın şirketlerin gelişimine destek sağlayacak teknoparkların kurulmasına ve yapımı tamamlanan bölgelerin en kısa sürede faaliyete geçmesine önem verdiğine işaret etti. Son zamanlarda büyümesi ve gelişmesi için çalışmalar yürütülen teknoparkların sayısının günden güne arttığına dikkat çeken Özlü, hizmet veren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)’lerin daha da geliştirildiğini ve ilave alanlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Antalya OSB ve Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş kararlarının açıklandığını anımsatan Özlü, İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş kararının 10 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Genellikle gıda, yazılım, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstereceği düşünülen İZÜ TGB’de ilk önce kuluçka faaliyetlerine ağırlık verilmesinin hedeflendiğini bildiren Özlü, bu konuda çalışmalar yürüten toplam şirket sayısının 3 sene içinde 60’a ulaşacağını öngördüğünü ifade etti.

46 Bin Kişi İstihdam Ediliyor

İZÜ Teknopark’ın tam olarak hizmet vermeye başladığında buradaki toplam girişimci sayısının bine çıkacağını öngördüğünü belirten Özlü, teknopark sayesinde üniversitedeki öğretim üyeleri, öğretim elemanları veya öğrencilerle yürütülen çalışmaların projelendirilmesinin ve uygulanmasının ivme kazanacağına dikkat çekti.

Tez çalışmalarının bölge sanayisinin ihtiyaçlarına uygun olmasıyla aktif bir iş birliğinin sağlanacağını ifade eden Özlü, devletin teknokentlere Ar-Ge, vergi ve SGK teşvikleri gibi önemli destekler verdiğini belirtti. Özlü, teknokentler aracılığıyla 37 bin 740 kişi Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 46 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.