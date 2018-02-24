Otomotiv Ürünlerinin Denetimine Yeni Yönetmelik!

Otomotiv ürünlerinin pazar gözetim ve denetim faaliyetlerine yönelik usul ve esaslar açıklandı. Ürünün pazar gözetimi ve denetimini kapsayan teknik düzenlemenin belirlediği işaretler ya da belgeler üstünden inceleme, duyusal inceleme, test ve muayene yöntemleriyle yapılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan "Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulama kapsamında, satış ve kiralama için yazılı basın, radyo, televizyon, internet gibi iletişim araçlarında reklam ve ilanı bulunan, uygunluk belgesi ya da fatura düzenlenen ürün ve araçların piyasaya arzı gerçekleştirilmiş farz edilecek. Pazar gözetim ve denetimi, ürünün piyasaya arz edilmesi ya da dağıtım aşamasında, ürün piyasadayken ve gerektiği durumda ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum ya da bir mal veya hizmet üretme esnasında yapılabilecek.

Gözetim ve denetim faaliyetleri esnasında teknik servislerin ve ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde bulunmayan test, muayene ya da belgelendirme kuruluşlarının fırsatlarından faydalanılacak. Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluş dışında ürünün test ve muayenesini yapacak kuruluş bulunmuyorsa denetim personelinin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya üreticinin laboratuvarında ürünün test ve muayenesi yapılacak. Test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı ya da konu ile ilgili il müdürlüğünde olacak.

Güvenli Bulunmayan Ürünler Hizmet Dışı Bırakılacak

Pazar gözetim ve denetimi, teknik düzenlemenin belirlediği işaretler ya da belgeler üzerinden inceleme, duyusal inceleme ile test ve muayeneyi kapsayacak. Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli görmesi halinde denetlenen üründen numune alabilecek.

Güvenli olmadığı belirlenen ürünler için ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasadaki ürünlerin toplatılması, gerektiği durumda ürünün hizmet dışı bırakılması, ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilememesi veya güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi gibi kararlar alınabilecek.