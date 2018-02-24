İsrail Mısır Anlaşması Bir Türlü Sonuca Bağlanamıyor

İsrail'in deniz sahalarında faaliyet gösteren ABD'li Noble ve İsrailli Delek şirketlerinin Mısır'ın Dolphinus şirketiyle yaptığı 15 milyar dolar tutarındaki doğalgaz anlaşması hakkında yapmış olduğu açıklamalarda Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz, İsrail gazının gidebileceği yerlere dair çok fazla spekülasyon yapıldığını dile getirdi. Karbuz, bir doğalgaz anlaşması imzalandığında yapılması gereken ön koşulların hiç birinin bu anlaşmada bulunmadığını vurguladı.

İsrailli şirketlerle Mısırlı özel enerji şirketi Dolphinus arasında defalarca bu tür anlaşmaların imzalandığını belirten Karbuz, Mısır'a doğalgaz gönderilmesi için yapılması gerekenlerin olduğunu ifade ederek, anlaşmanın inandırıcı olması için iki ülke arasındaki tahkim sorununun çözülmesinin gerektiğini dile getirdi. Gönderilecek doğalgaz için bir güzergah belirlenmesi ve Mısır'daki alakalı düzenleyici otoriteye lisans başvurusu yapılması gerektiğini anlatan Karbuz, bu unsurların hiçbirinin yerine getirilmemesi nedeniyle İsrail- Mısır gaz anlaşmasının inandırıcı olmadığını ifade etti.

İsrail'de iç pazar fiyatından daha düşük fiyata doğalgaz ihraç etmeyi engelleyen bir düzenleme olduğunu dile getiren Karbuz, bu sebeple İsrail gazının global sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) pazarlarında rekabet edemeyeceğini bildirdi.

Düzenleme Değiştirilirse İsrail İle Türkiye Anlaşma Sağlayabilir

Bu gazın fiyatı sebebiyle sadece Mısır ve Ürdün pazarlarında kendine yer edinebileceğini belirten Karbuz, İsrail'deki bu düzenlemenin kaldırılması halinde gazın rekabet gücü elde edebileceğine değindi. Bu düzenlemenin kaldırılmasıyla İsrail ve Türkiye’nin bu konuda iş birliği sağlayabileceğine işaret eden Karbuz, yakın zamanda düzenlemenin değiştirilebileceğini belirterek, bu durumda LNG ya da Akdeniz altından bir boru hattıyla Avrupa'ya gönderilmesi seçeneklerine Türkiye’nin yatırım yapabileceğini anlattı.

İsrail’in ihracatta tek bir ülkeye bağımlı olmayı istemediğini vurgulayan Karbuz, İsrail'in Leviathan'dan çıkan tüm gazı Mısır'a satamayacağına dikkat çekti. İsrail açıklarında bulunan Tamar sahasında 280 milyar metreküp, Leviathan sahasında ise 622 milyar metreküp gaz rezervi bulunduğunu bildirek Karbuz, Tamar sahasından şuan doğalgaz üretimi yapıldığını, Leviathan'da üretimin ise 2019'da başlayacağını ifade etti.