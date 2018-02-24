Kamu Taşınmazlarından 4.5 Milyar Lira Elde Edildi!
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Kamu Taşınmazlarından 4.5 Milyar Lira Elde Edildi!


Kamu Taşınmazlarından 4.5 Milyar Lira Elde Edildi!
Kamu Taşınmazlarından 4.5 Milyar Lira Elde Edildi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 24-02-2018 Saat: 14:56
Anasayfa Eko Gündem Kamu Taşınmazlarından 4.5 Milyar Lira Elde Edildi!

Hükümetin 2017 senesinde kamuya ait taşınmazların kira, satış ve irtifak haklarından elde ettiği getiri 2016 senesine kıyasla yüzde 30.6 oranında artış göstererek 4.5 milyar liraya yükseldi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün elde ettiği veriler kapsamında, 2017 senesinde hükümet kamuya ait taşınmazların satışından 2 milyar 348 milyon 730 bin lira, taşınmaz kiralarından 1 milyar 395 milyon 308 bin lira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni gibi işlemlerden ise 771 milyon 721 bin lira olacak şekilde toplam 4 milyar 515 milyon 759 bin lira getiri elde etti. Elde edilen bu gelirler bir önceki sene 3 milyar 457 milyon 635 bin lira seviyesindeydi. Bu verilere göre, 2017’de devlet 2B arazilerinin satışından 1 milyar 271 milyon 259 bin lira, arsa ve arazi satışlarından 962 milyon 225 bin lira, tarım arazileri satışlarından 107 milyon 961 bin lira, taşınır satışlarından da 7 milyon 285 bin lira elde etti.

Arsa- Arazi Satışından 870 Milyon

Arsa ve arazilerin açık artırma ihalesi yoluyla satışları hala sürerken, bu kapsamda gerçekleştirilen 6 bin 110 satış işleminden 870 milyon lira getiri elde edildi. Buna ek olarak, Hazine ile hisseli taşınmazların satışına ivme kazandıran Milli Emlak, 4 bin 632 hissedara 3 bin 654 satış işlemi gerçekleştirerek 92 milyon lira kazanç elde etti.

Kamuoyunda "2B" arazileri olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerde mülkiyet sorunlarını çözmeye ağırlık veren hükümet, Şubat 2013- Aralık 2017 tarihleri arasında 700 bin hak sahibine 503 bin taşınmaz satışı yaptı. Hükümet bu süreçte 2B arazilerinin satış işleminden 7.2 milyar lira getiri elde etti. Mayıs 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında 45 bin 700 hak sahibine, 38 bin tarım arazisi taşınmazı satıldı ve karşılığında 236 milyon lira elde edildi. 2B arazilerine yönelik başvuru ve ödeme süreleri 7 Mart'a, tarım arazilerinin satışına yönelik başvuru ve ödeme süreleri ise 7 Eylül'e kadar uzadı.

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