Kamu Taşınmazlarından 4.5 Milyar Lira Elde Edildi!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün elde ettiği veriler kapsamında, 2017 senesinde hükümet kamuya ait taşınmazların satışından 2 milyar 348 milyon 730 bin lira, taşınmaz kiralarından 1 milyar 395 milyon 308 bin lira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni gibi işlemlerden ise 771 milyon 721 bin lira olacak şekilde toplam 4 milyar 515 milyon 759 bin lira getiri elde etti. Elde edilen bu gelirler bir önceki sene 3 milyar 457 milyon 635 bin lira seviyesindeydi. Bu verilere göre, 2017’de devlet 2B arazilerinin satışından 1 milyar 271 milyon 259 bin lira, arsa ve arazi satışlarından 962 milyon 225 bin lira, tarım arazileri satışlarından 107 milyon 961 bin lira, taşınır satışlarından da 7 milyon 285 bin lira elde etti.

Arsa- Arazi Satışından 870 Milyon

Arsa ve arazilerin açık artırma ihalesi yoluyla satışları hala sürerken, bu kapsamda gerçekleştirilen 6 bin 110 satış işleminden 870 milyon lira getiri elde edildi. Buna ek olarak, Hazine ile hisseli taşınmazların satışına ivme kazandıran Milli Emlak, 4 bin 632 hissedara 3 bin 654 satış işlemi gerçekleştirerek 92 milyon lira kazanç elde etti.

Kamuoyunda "2B" arazileri olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerde mülkiyet sorunlarını çözmeye ağırlık veren hükümet, Şubat 2013- Aralık 2017 tarihleri arasında 700 bin hak sahibine 503 bin taşınmaz satışı yaptı. Hükümet bu süreçte 2B arazilerinin satış işleminden 7.2 milyar lira getiri elde etti. Mayıs 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında 45 bin 700 hak sahibine, 38 bin tarım arazisi taşınmazı satıldı ve karşılığında 236 milyon lira elde edildi. 2B arazilerine yönelik başvuru ve ödeme süreleri 7 Mart'a, tarım arazilerinin satışına yönelik başvuru ve ödeme süreleri ise 7 Eylül'e kadar uzadı.