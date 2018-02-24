Kuveyt Türk’ün Türkiye Yatırımları Devam Edecek

Türkiye ekonomisinin kararlı bir şekilde büyüdüğünü ve ülke ekonomisine olan güvenin tam olduğunu dile getiren Kuveyt Finance House Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzoug, Türkiye'de bulunan varlıklarını daha da büyütme stratejisinde ilerlediklerine dikkat çekti. Farklı sektörlere de girmeyi planladıklarını bildiren Al Marzoug, şu an sigortacılık ve otomotiv leasing'i konusunda hizmet verdiklerini belirterek, sağlık ve eğitim yatırımları yapmayı planladıklarını ifade etti.

Fon Büyüklüğü 1 Senede Yüzde 24 Arttı

Türkiye operasyonları hakkında yapmış olduğu açıklamalarda Al Marzoug, İslami bir banka olduklarını vurgulayarak, finanse edebilecekleri sektörlerin sağlık ve eğitim sektörleri olduğunu dile getirdi. Bu iki sektörde fırsatları değerlendireceklerini açıklayan Al Marzoug, Kuveyt Türk'te yüzde 64 oranında paya sahip olduklarına işaret ederek, aktiflerin değerinin 14 milyar dolar olduğunu bildirdi. İstanbul'da üçüncü köprünün finansmanına katkı sağladıklarını belirten Al Marzoug, Türkiye yatırımlarına destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Kuveyt Türk'te 2017 sene sonunda toplanan fon büyüklüğünün bir önceki seneye kıyasla yüzde 24.9 oranında artışla 39.9 milyar liraya ulaştığını anımsatan Al Marzoug, bankanın 2017 senesinde elde ettiği net kârın bir önceki seneye kıyasla yüzde 24.4 oranında artarak 674 milyon liraya yükseldiğini bildirdi. Bu süreçte bankanın toplam aktifleri 57.1 milyar lira, öz varlıkları ise 4.6 milyar lira seviyesindeydi.

Kuveyt Türk'ün Almanya'da açtığı banka üstünden bölgeye açılmayı hedeflediğini aktaran Al Marzoug, Almanya'da Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak dört şubelerin bulunduğunu, bu bölgedeki hedeflerinin bölgede yaşayan Müslüman halkın ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.