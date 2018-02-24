TOKİ Projeleri Dünyaya Örnek Oldu!

Dünya tarafından tanınan bir model olduklarını ifade eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ modelini öğrenmek ve uygulamak isteyen ülkelere tecrübelerini ve finansman modellerini anlattıklarını vurguladı. Etiyopya Kentsel Kalkınma ve Konut Bakanı Getachew Hailemariam Abay ve heyeti Ergün Turan'ı yerinde ziyaret etti.

Eş Zamanlı Olarak Kamu Faaliyetleri Yürütülüyor

Bu ziyaretten sonra yapmış olduğu açıklamalarda Turan, Bakan Abay ile tecrübelerini paylaştıklarını belirtti. TOKİ'nin her sene 4 milyar lira tutarında bütçesi olduğunu bildiren Turan, tüm çalışma bütçelerinin TOKİ’nin kendi kaynaklarıyla oluşturulduğunu aktardı. Devletin genel bütçesinden pay almadıklarına dikkat çeken Turan, projelerindeki başlıca amacın dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurguladı. Bu projelerin yanı sıra idarenin sosyal donatı alanları, kamuya yönelik uygulamalar geliştirdiğine işaret eden Turan, 2017 senesinde 60 bin konut inşa edildiğini belirterek, bu 60 bin konutun yapılan işlerin yüzde 50’sine tekabül ettiğini dile getirdi. Kalan yüzde 50’lik bölümde ise kamunun ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin yürütüldüğünü anlatan Turan, 50 bin yatak kapasiteli 266 hastane yapıldığını, okul, üniversite kampüsleri, stadyumlar, yurt binaları, güvenlik tesisleri ve bakanlık binalar yaptıklarını ifade etti.

Toplam 10 bin 583 sosyal donatı kurduklarını bildiren Turan, 193 kamu hizmet binası, bin 50 okul, 993 spor salonu, 71 bin 873 öğrenci kapasiteli 185 yurt ve pansiyon, 96 sağlık ocağı, 892 ticaret merkezi, 42 kütüphane ve 19 stadyum inşa edildiğini aktardı. İdarenin kamu kurumlarını ihmal etmediğine işaret eden Turan, kullanım ömrünü sona erdiren kamu binalarının yenilendiğini de ifadelerine ekledi.

Suriye sınırına inşa edilen güvenlik duvarının, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırından sonra dünya üzerindeki üçüncü en uzun duvar olma özelliğine sahip olduğunu bildiren Turan, güvenlik duvarının inşasının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.