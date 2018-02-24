TOKİ Turizm Sektörü Çalışanlarını Unutmadı!
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TOKİ Turizm Sektörü Çalışanlarını Unutmadı!


TOKİ Turizm Sektörü Çalışanlarını Unutmadı!
TOKİ Turizm Sektörü Çalışanlarını Unutmadı! Tuğçe Gürel - Tarih: 24-02-2018 Saat: 16:22
Anasayfa Emlak TOKİ Turizm Sektörü Çalışanlarını Unutmadı!

TOKİ Başkanı Turan açıklamalarda bulunarak turizm sektörüne emek veren çalışanlar adına yeni projeler geliştirildiğini ve bu projenin ilk aşamasında Antalya'da 583 konut inşa edileceğini bildirdi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama çerçevesinde, Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi işçilerine, Bursa ile Gaziantep'te gazetecilere, İzmir Çeşme'de ise turizm çalışanlarına kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sundukları hatırlatıldı. 

Söz konusu projelerden bir diğerinin ise Antalya'da yapıldığının altını çizen Turan, bir ev sahibi olmayan turizm sektörü personelleri adına yeni konutlar inşa edileceğini dile getirerek, alt gelir grubu turizm personellerinin kira öder gibi ev sahibi olacağını belirtti. Turan bunun 250 TL ila 400 TL arasında taksitlerle yapılacağını ve bu bedellerin eve taşınma işlemlerinin ardından yapılacağını bildirdi. 

İlk Aşamada 583 Konut İnşa Edilecek

Konuta erişmekte zorluk çeken dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmaları adına faaliyetlerine hız kazandırdıklarının altını çizen Turan, TOKİ olarak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanında turizm sektöründe çalışanlar içinde yeni projelerin yolda olduğunu bildirdi. Bu çerçevede Antalya'da bin 900 konut barındıran proje geliştirildiğine vurgu yapan Turan, projenin ilk aşamasında 583 konut inşa edileceğini dile getirdi.

Projenin ilk aşaması için ihalenin yapıldığını söyleyen Turan, 50 bin 40 metrekarelik bir alan üstünde tasarlanan projede, kültür tesisinin ve diğer sosyal donatılarında yer alacağını belirtti. Turan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi olarak bundan böyle, sosyal gereksinimleri karşılayacak ve mahalle kültürünün oluşmasına fırsat tanınacak projelerin üretimini gerçekleştirdiklerini aktararak, Antalya'da yapılacak projeninde bu özellikler doğrultusunda yapılacağını söyledi.

3 Tip Tasarlanan 13 Blok

Öte yandan Turan yazılı açıklamasında, söz konusu projede 3 tipte tasarlanmış olan 13 blok yer alacağını ifade ederek, çocuk oyun alanlarının, birçok donatı ve peyzaj uygulamasını barındıran konut alanının ve basketbol sahasının da yer alacağını dile getirdi. Turizm sektöründe çalışanların sağlıklı bir sosyal yaşam sürdürebilmesi adına projeyi bütüncül şekilde ele aldıklarını söyleyen Turan, projenin modern çizgilerle harmanlanan bir tasarım anlayışını yansıtacağını sözlerine ekledi.

TOKİ Ergün Turan Antalya turizm sektörü
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