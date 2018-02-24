Milletvekillerinin Bu Tedavileri Devlet Tarafından Karşılanacak!

Milletvekillerine, dışarıdan atandıkları bakanlık görevleri bitenlere ve yasama organı eski üyelerine tedavi yardımı gerçekleştirilmesine yönelik yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 7'inci fıkrasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen değişiklikle göz, kulak ve dişler için yapılan tedavi yöntemlerinde kullanılan implantlar, gözlük camları ve işitme cihazları adına verilen bedellerin devlet tarafından ödeneceği bildirildi.

Konu hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte gerçekleştirilecek olan yardımlar ise şu şekilde sıralandı;

İmplant Desteği

İmplant desteği adına, hak sahipliği süresi boyunca her bir çene için en çok 6 adet kemik içi implant bedeli ödeneceği belirtilerek, kemik içi implant uygulamaları çerçevesinde kullanılan implant gövdesinin, iyileşme başlığının ve daimi başlıkla protezlerde kullanılan hassas tutucu malzemelerin tutarlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından tespit edileceği bildirildi.

Gözlük Camı ve Çerçeve Desteği

Gözlük camı ve gözlük çerçevesi adına, ödenecek olan azami miktarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından tespit edileceği ifade edilirken, belirlenen söz konusu tutarın 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'ndan alınan karara gerek kalmaksızın TÜİK'in her sene açıklanan TÜFE oranında artış sağlanıp, kurum tarafından karşılanacağı dile getirildi. Ayrıca gözlük camlarında, minimum 0.5 diyoptrilik değişiklik olması ve reçete edilmesi durumunda da kurum tarafından ödeme yapılacağı belirtildi.

İşitme Cihazı Desteği

Öte yandan işitme cihazı desteği adına ise, odyolojik test neticesinde uzman hekimden alınan reçeteyle işitme cihazı kullanması gereken hak sahipleri tarafından alınan cihazların ve cihazın bozulması durumunda cihaz tamir ücretlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından tespit edilen fiyatlar üstünden ödeneceği aktarıldı. Söz konusu tutarların yine bahsi geçen tarih itibariyle ilgili kurum kararına gerek kalmaksızın TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranında artış sağlanarak kurum tarafından karşılanacağı belirtildi.