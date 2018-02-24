Dünyanın En Zenginleri Arasında Bulunan Buffett Emekliliğe Hazırlanıyor!
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Dünyanın En Zenginleri Arasında Bulunan Buffett Emekliliğe Hazırlanıyor!


Dünyanın En Zenginleri Arasında Bulunan Buffett Emekliliğe Hazırlanıyor!
Dünyanın En Zenginleri Arasında Bulunan Buffett Emekliliğe Hazırlanıyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 24-02-2018 Saat: 17:16
Anasayfa Eko Gündem Dünyanın En Zenginleri Arasında Bulunan Buffett Emekliliğe Hazırlanıyor!

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önümüzdeki nisan ayı içerisinde görev süresinin sonlanacağı ve Kraft Heinz Co'nun Yönetim Kurulu'ndaki görevini bırakarak emekliye ayrılacağı açıklandı.

87 yaşında olan Warren Buffett, Kraft Heinz'in senelik toplantısının olduğu 23 Nisan 2018 tarihinde emekli olmaya hazırlanıyor. Buffett'ın Kraft Heinz'in seyahat harcamalarını düşürdüğü için emeklilik kararı aldığı iddia ediliyor. 

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Alex Behring tarafından gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda, Buffett'in şirkete olan katkılarından bahsedilirken, Behring, Buffett'ın Berkshire Hathaway ile süregelen ortaklığının devam etmesini istediğini dile getirdi. 

Wall Street Journal'ın yer verdiği haber çerçevesinde Kraft Heinz'da Warren Buffett tarafından boşaltılacak olan koltuğa ise Alexandre Van Damme'nin atanacağı ifade edildi. Kraft Heinz'in, Amerika Birleşik Devletleri menşeili gıda şirketleri içerisinde en küresel olanı olarak ifade edilirken, üretimini gerçekleştirdiği ketçaplarla da tanınıyor. Şirketin 200 civarı ülkeye ürün ihraç ettiği bildirilirken, söz konusu ülkelerin 50'sinden fazlasının ise alanlarında pazar birincisi konumunda bulunduğu ifade ediliyor. 

Warren Buffett Kimdir?

Amerikalı bir iş adamı ve hisse senedi yatırımcısı olarak tanınan Warren Buffett, ilk olarak Forbes Dergisi tarafından oluşturulan 2006 Milyarderler Listesi'nin sıralamasına toplam olarak 42 milyar dolardan oluşan servetiyle 2'nci olarak adımını atmıştır. Bahsi geçen başarının ardından 2008 senesinde yine Forbes Dergisi tarafından hazırlanmış olan 2008 Milyarderler Listesi'nin sıralamasında 62 milyar dolara yükselen servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını almıştır. 

Tüm bunların yanı sıra 2006 senesinde Berkshire Hathaway yatırım şirketi tarafından gerçekleştirilen toplam 31 milyon dolar değerinde hisse devri yapan Warren Buffett, söz konusu devir işlemini Bill Gates ve Gates'in eşine ait olan Bill ve Melinda Gates Vakfı'na gerçekleştirmiştir. Milyarder yatırımcı tarafından gerçekleştirilen bu bağışın, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük bağışı niteliğini kazanarak tarihe geçtiği bilinmektedir. 

Warren Buffett Kraft Heinz milyarderler listesi
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