Bakanlık 900 Firmanın Yetki Belgesini İptal Etti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, bakanlık tarafından çıkartılan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, 2012 senesinden itibaren 3194 sayılı İmar Kanunu'na tabi olan tüm yapıların, bir yapı müteahhidinin sorumluluğu kapsamında inşasının yapılması ve her müteahhidin "Yetki Belgesi Numarası" alma zorunluluğu olduğu belirtildi.

Aykırılıklarda Yetki Belge Numaraları İptal Ediliyor

Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 senesi ila 2017 senesi arasında 410 bin müteahhide yetki belgesi verildiği ifade edilirken, yetki belgesi numarası verilmesinin ardından firmaların çalışmalarını düzenli bir şekilde denetleyen bakanlığın, firmaların yapım işinin ruhsata ve ruhsata ekli olan etüt ile projelere aykırı yapılması ve tanınan süreç içerisinde söz konusu aykırılığın giderilmemesi durumda 5 sene, aykırı olarak yapılan imalatın can ve mal güvenliğinde tehdit oluşturması durumunda ise 10 sene süre ile yetki belgesi numaralarını iptal edebildiği bildirildi.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene içerisinde gerçekleştirilen denetimler neticesinde, toplam olarak 900 firmanın yetki belge numarasının iptal edildiği dile getirildi.

Müteahhitlik Karnesi

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca 2011 ila 2017 seneleri arasında 562 gerçek ve tüzel kişiye "Müteahhitlik Karnesi" düzenlendiği belirtilirken, ülkeyi yurt dışında temsil edebilecek konumda bulunan müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlayabilmek ve çalışmalarını kolaylaştırabilmek adına geçtiğimiz seneye kadar 337 gerçek ve tüzel kişiye ise "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" verildiği ifade edildi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taban limitlerinin üstüne çıkamayan gerçek kişilere ve firmalara ise yurt dışında üstlenilen taahütlerin tamamlanabilmesi adına en çok bir senelik süreli ve taahhüt süresi boyunca yenilenmek kaydıyla Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi'nin de verildiği dile getiriliyor. Bakanlık tarafından bahsi geçen dönemlerde söz konusu belgenin 480 gerçek ve tüzel kişi için düzenlendiği ifade edildi.