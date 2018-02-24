Doğrudan Yatırımlar 2017 Yılında Geriledi!

Ekonomi Bakanlığı tarafından geçtiğimiz senenin son ayına yönelik "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni" yayımlandı. Bu kapsamda, söz konusu dönem içerisinde 832 milyon dolar seviyesinde net uluslararası doğrudan yatırım girişinin gerçekleştiği ifade edilirken, geçtiğimiz senenin tümü baz alındığında ise bu girişin bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 18.8 seviyesinde azalma yaşayarak 13 milyar 343 milyon dolar seviyesinden, 10 milyar 830 milyon dolar seviyesine düştüğü gözlemlendi.

Geçtiğimiz senenin son ayı baz alındığında 828 milyon dolar seviyesinde sermaye girişinin olduğu dile getirilirken, nakit sermaye girişinin 415 milyon dolardan oluşan kısmını Asya ülkelerinin, 357 milyon dolardan oluşan kısmını ise Avrupa Birliği kaynaklı sermayelerin oluşturduğu ifade edildi.

7.4 Milyar Dolar Sermaye Girişi

Veriler doğrultusunda 2017 senesinin tümünde toplam olarak 7.4 milyar dolar seviyesinde bulunan sermaye girişinin, 1.4 milyar dolardan oluşan bölümünün mali aracı kuruluşların faliyetlerinden kaynaklandığı, 1.35 milyar dolardan oluşan bölümünün ise ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörleri kaynaklı olduğu dile getirildi.

Geçtiğimiz aralık ayı içerisinde 478 uluslararası sermayeli şirketin ve şubenin kurulduğu belirtilirken, 20 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleştiği ve böylelikle senenin tümü baz alındığında 5 bin 750 uluslararası şirketin kurulduğu vurgulandı. Söz konusu şirketlerin başında toptan ve perakende ticaret sektörünün geldiği bildirilirken, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinin de faaliyette oldukları belirtildi.

Öte yandan aralık ayı içerisinde bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olan 35 proje çerçevesinde yaklaşık olarak 214.9 milyon dolar seviyesinde yatırım gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü işaret edilirken, böylelikle geçtiğimiz senede belgelendirilmiş olan yatırım projesi sayısının 338 seviyesine, belge çerçevesindeki yatırımların tutarının ise 24.4 milyar dolara yükseldiği bildirildi.