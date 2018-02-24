17 Yılda 3 Bin 302 Yatırım Yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan 20 bölgesel, 10 genel olmak üzere 30 adet yatırım teşvik belgesi alındı. Böylelikle 17 yılda Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan toplam yatırımlar 3 bin 302 sayısını buldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’ne Ocak ayı içerisinde yapılan 20 bölgesel ve 10 genel yatırım teşvik belgesi için toplamda 195 milyon liralık harcama yapıldı. 195 milyon liranın 123 milyonu bölgesel ve 71 milyonu ise genel yatırımlara harcandı. Bölgesel olarak yapılan yatırımlar için bin 62 ortak bulunurken, genel yatırımlar için 19 ortak kullanılarak, toplamda bin 81 kişilik bir istihdam oluşturuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’ne 2001 ile 2018 yıllarını kapsayan 17 yıllık dönemde ise yapılan toplam yatırım harcaması 27.9 milyar lira olarak belirlendi.

100 Binden Fazla Kişiye İstihdam Yaratıldı

Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan yatırımlar ile 17 yıllık süreçte toplam 35 bin 372 kişiye istihdam hacmi yaratılmış oldu. 17 yıllık süreçte toplam 27.9 milyar olarak yapılan harcamanın, 345 tanesi bölgesel ve bin 952 tanesi genel yatırım olarak yapıldı.

Yapılan 345 adet bölgesel yatırım için 10.3 milyar ve bin 952 adet genel yatırım için 17.6 milyar lira harcandı. Böylelikle 17 yılda 3 bin 302 adet yatırım yapılan Doğu Anadolu Bölgesi’nde istihdam hacmi 100 bini geçti. Bölgesel yatırımlar için 65 bin 288 ve genel yatırımlar için 35 bin 372 kişiye istihdam sağlandı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Erzurum iline 17 yıllık süreçte 394 adet yatırım teşvik belgesi geldi.