Ekonomistler 2018 Yılı Risklerini Açıkladı

Dijitalleşen dünyamız ile birlikte ekonomik alanda artan risklerin fazlalaşması ile ekonomistler 2018 yılında yatırımcıların ve piyasaların karşılaşabileceği riskleri belirledi. Endüstri 4.0 Dönemi ile birlikte “sanalize” olan finansal dünyada yaşanabilecek 9 adet riskten bahseden ekonomistler, tüm firma ve kuruluşların dijital dönüşüm yolculuğuna hazır olması gerektiğini savunuyor.

Şirketlerin varlıklarının siber ağlar üzerinde taşınması ile birlikte ilk risk olarak görülen nesnelerin interneti problemi ve kişisel verilerin gizliliği ekonomistlere göre en çok dikkat edilmesi gereken iki risk olarak görülüyor. Siber ağların güvenlik ağının oldukça önemsenmesi gerektiğini vurgulayan ekonomistler, siber ağlardaki güvenlik duvarlarının yıkılması ile birlikte şirketlerdeki kişisel veri gizliliğinin ihlalinde, ekonomik yönden zorluklar yaşanabileceğini savunuyor.

Sanal Paralar Risk Yaratıyor

Ekonomistlere göre yapılan 9 maddelik risk listesinde ilk sırayı nesnelerin interneti, ikinci sırayı kişisel verilerin gizliliği dolduruyor. Listenin devamı ise şöyle yer alıyor;

Nesnelerin interneti Kişisel verilerin gizliliği Sanal paralar Bulut güvenliği Otomasyon güvenliği Uygulama ve veri güvenliği Yapay zeka Phishing koruması DDOS atakları

9 maddelik bu liste içerisinde ekonomistlerin en çok üzerinde durduğu başlıklar nesnelerin interneti, kişisel verilerin gizliliği, sanal paralar ve uygulama ve veri güvenliği olarak görülüyor. Gelişen teknoloji dünyası ile birlikte şirketlerin siber ağlar üzerinde risk altında olduğunu belirten ekonomistler, siber ağ teknolojisi kullanarak verilerini saklayan şirketlerin ileri düzey güvenlik sistemlerine sahip olması gerektiğini vurguluyor. Oluşturulan bu listeye göre en çok etkilenen sektörler ise piyasalar (borsa), bankacılık, finans ve perakende olarak görülüyor.