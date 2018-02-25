25 Şubat Serbest Piyasa Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira?

Altın almak isteyenler ve elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Bugün serbest piyasada çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın Yatırımcını Üzdü

Altın yatırımcısı geçen haftayı kayıplarla geride bıraktı. 24 ayar gram altın ve Cumhuriyet altını haftanın kaybettirenlerinden oldu. Fiyatlardaki düşüşlerden çeyrek altında olumuz etkilendi. Küçük ve büyük altın yatırımcı ise bugünkü fiyatlara kilitlendi. Çeyrek altın kaç lira oldu?” diyen vatandaşlar serbest piyasadaki fiyatları öğrenmek için araştırma yapmaya sabah erken saatlerde başladı. Bunun yanında fiyatı en çok merak edilen diğer bir altın türü gram altın olarak dikkat çekti.

Peki, bugün serbest piyasada çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Altın piyasasındaki düşüş 25 Şubat 2018 tarihinde de devam etti mi? Cumhuriyet altını kazandırdı mı, fiyat azaldı mı? İşte tüm bunların yanıtı…

Gram Altın Güncel Fiyat!

Gram altın dünkü yüzde 0,37’lik düşüş sonrasında yeni güne yüzde 14’lük kayıpla başladı. şu anlarda gram altının alış fiyatı 161 lira 98 kuruş. Satış fiyatı ise 162 lira civarında.

Çeyrek Altın Kaç Lira?

Çeyrek altın Kapalıçarşı’da Cuma gününü 266 liradan kapattı. Serbest piyasada bugünkü alışlar 259,11 liradan gün açılışı yaptı. Satışlarsa açılışta 264,97 liradan başladı.

Yarım altın alacaksanız şu anlardaki fiyatlar alış yönlü işlemlerde 516,60 liradan belirlendi. Satış fiyatı ise kendini 529,95 liradan gösterdi.

Tam altındaki yükseliş sonrasında alışlar bin 36,45 liraya yükseldi. Satış fiyatı da yüzde 0,13 artarak bin 56,66 liraya çıktı.

Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Serbest piyasada cumhuriyet altınının alış fiyatı bin 75 lira oldu. Bugünün satış işlemlerine ise bin 85 liradan başlandı.