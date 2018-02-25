2017 Türkiye’yi Mutlu Edemedi! Vatandaşın Gelecek Umudu Azaldı

TÜİK, Türkiye’nin mutluluk ve mutsuzluk durumunu araştırdı. Buna göre 2017 yılında mutlu olan vatandaşlar azaldı.

Mutlu Kişi Sayısı 2017’de Düşüşe Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre ankete katılan kişilere mutlu olup olmadıkları sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise oldukça ilginç çıktı. 2016 yılında mutlu olan vatandaşlar toplamın yüzde 61,3’lük kısmını oluşturmaktaydı. Bu oran geçe sene yüzde 58’e geriledi. Mutsuz olanlardaki değişimse artış yönlü oldu. 2016’da mutlu olduğunu dile getiren yüzde 10,4’lük kesim, 2017 yılında, yüzde 11,1’i buldu.

Vatandaşın Gelecek Umudu 2017’de Azaldı

Araştırma sonuçlarına gören vatandaşların geleceğe dair umutları da olumsuz oldu. Buna göre, 2018 yılına umutlu girenler toplamdan yüzde 36 pay aldı. Bir önceki sene bu oran yüzde 42 olarak kayda alınmıştı. Yeni yılın kötü olacağını düşünen vatandaşlar yüzde 12,8 seviyesine çıktı. 2016’nın kayıtlarına göre bu oran yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye’nin En Mutluları 65 Yaş Ve Üstü Oldu

TÜİK araştırmasına göre 2017 yılında yurt genelinde en mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri oldu. Bu yaş grubundaki vatandaşların yüzde 66,1’lik kısmı hayatlarından memnun olduklarını ve mutlu olarak yaşadıklarını ifade etti. Bunun yanında 18 ile 24 yaş arasındaki gençlerin büyük kısmı da mutlu olduklarını belirten kesimlerden oldu. Söz konusu yaş aralığındaki gençlerin mutluluk yüzdesi yüzde 61’i gösterdi. Türkiye’nin en mutsuz yaş aralığı ise 45 ile 55 yaş aralığındaki vatandaşlar kendini gösterdi. Bu kapsamda vatandaşların yüzde 53’ü mutsuz olduğunu beyan etti.

Mutlu olanların büyük kısmının okuryazar olmadığı araştırmanın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.