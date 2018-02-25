Seramik Devi Gözünü ABD’ye Çevirdi

Seramik üretimi denince Türkiye’nin lider firmaların olan Akgün Şirketler Grubu, 2018’e hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor.

Yeni Mağazalar ve Yeni Fabrikalar Açacak

Şirketin yönetim kurulu üyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin seramik devi bu sene önemli satın almalara imza atacak. Bunun yanında yeni yatırımlarla yeni üretim merkezleri açacak. Hasan Akgün yeni fabrika yatırımları için çalışmaların şimdiden başladığını, bu kapsamda ABD’de açılması hedeflenen üretim merkezi için fizibilite çalışması yaptıklarını aktardı. Akgün Şirketler Grubu olarak ABD’deki yatırımın 40 milyon doları bulacağını ifade ederek, Türkiye genelinde satış noktalarına yenilerini ekleyeceklerini belirtti.

Mağaza Ağını Genişletecek!

Akgün Şirketler Grubu faaliyetlerini bundan tam 17 sene önce başladı. Sakarya merkezli olarak üretime başlayan grup, ilk olarak granit seramik üretimi yaptı. İlerleyen yıllarda ürün çeşidine yenilerini ekledi, fabrika ve mağaza sayısını artırdı. Grup bugünkü üretimlere 14 üretim merkezinde devam ediyor. Şirketin çalışan sayısı 4 binin üzerine çıkarken, ürün ihracatıyla Türkiye ekonomisine tam destek veriyor. Yönetim kurulu üyesi Hasan Akgün’ün açıklamasına göre şirket bugün 45 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Mağazalaşmaya önem veren ve tüketiciye aracısız buluşan Akgün Şirketler Grubu’nun 2018 yılındaki mağaza hedefi 80’e kadar çıkmak! Önümüzdeki senenin hedefi ise 130 satış noktasıyla hizmet vermek olarak ifade edildi.

Şirketin 2018 yılında planladığı diğer bir atak ise ABD pazarına giriş yapmak. Akgün açıklamasında ABD hedeflerini dile getirerek, Amerika’da fabrika açma hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti. Yatırım için fırsat kolladıklarını söyleyerek, üretim merkezinin Atlanta bölgesinde açılabileceğinin sinyallerini verdi.