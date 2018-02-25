Solucan Gübresi Üretenler Dikkat! Yönetmelik Yayımlandı

Solucan gübresi üretenler dikkat! Gerçek ve tüzel üreticiler artık yetki belgesi çerçevesinde üretim yapacak!

Üretim Yapanlar Kayıt Altına Alınacak

Solucan gübresi üretimi son zamanlarda oldukça geniş bir kesime yayılırken, durumun farkına varan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı konuyla ilgili bir düzenleme yaptı. Buna göre solucan gübresi üretmekte olan hem gerçek hem de tüzel kişiler kayıt altına alınacak. Üretim bu kapsamda yetki belgesiyle devam edecek.

Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı solucan gübresi üretiminde sınırları yeniden çizdi. Söz konusu düzenleme “Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliği” başlığı altında yapıldı. Yönetmelikse Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayımlandı ve yürürlüğe de girdi.

Kullanımın Artması İçin Tanıtımlar Yapılacak

Yönetmelik gereğince toprağın fiziki, kimyasal ve biyolojik içeriğinin iyileştirilmesi adına kullanılan, bitkisel üretime katkı sağlayan, insan sağlığına olumsuz bir etki getirmeyen, çevre dostu olan organik, mineral ve mikrobiyal gübrelerin kullanım alanı artırılacak. Kullanımın artması için bazı tanıtım çalışmaları yapılacak.

Solucan Gübresinde Üretimden İthalata Kadar Her Aşama Kayıtlı Olacak

Yönetmeliğe göre ürünlerin ithalinden ihracatına ve pazara arz edilmesine kadar her aşama kontrol altına alınacak. Bu kapsamda usul ve esaslar yönetmelik dikkate alınarak yapılacak.

Firmalar İthal Belgesi Alacak

Üretim yapanlar tek tek belirlenerek kaydedilecek. Gerçek ve tüzel kişiler üretimlere artık yetki belgesi altında devam edecek. Solucan gübresi ithal edenler ve yurtdışına satış yapanlarsa, üretimin yapıldığı kentlerde ilgili kamu kurumundan izin belgesi alacak. Firmalar ithalatı da izin belgesi dahilinde yapacak.