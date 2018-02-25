Halk Ekmek Gramı Düşürdü! Fiyatları Sabit Bıraktı

Ekmekte yeni dönem başladı. Ekmeğin gramajı azalırken, fiyatlarda herhangi bir düşüş görülmedi. Bu durum “Ekmeğe gizli zammı yapıldı?” sorusunu akıllara getirdi.

Geçen yılın son günlerinde ekmeğe yönelik yapılan düzenleme uzun süre gündemi meşgul etmişti. Ekmeğe yapılan gramaj düzenlemesi uygulamaya geçti ve üretilen ekmeklerin gramı 300’den 250’ye geriledi. Vatandaş sofraların vazgeçilmezi olan ekmek gramının düşmesiyle, fiyatlarında azalacağını umut etmişti. Fakat beklenen olmadı.

Halk Ekmek Gizli Zammı Yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Halk Ekmek’te düzenleme sonrasında üretilen ekmekler 300 gramdan 250 grama indi. Arada 50 gram gibi bir fark olmasına rağmen Halk Ekmek fiyatlarda herhangi bir indirime gitmedi. Düzenleme öncesinde 300 gramı 75 kuruş olan ekmek, 250 gram içinde aynı kaldı.

Fırıncılarsa 250 gramlık ekmek satışına bugünlerde 1 lira 25 kuruştan devam ediyor. Gramı 200 olan ekmek fiyatı ise bir liradan satışa sunuluyor. Sektörde faaliyet gösteren ekmekçiler fiyatın kilo dikkate alınarak belirlendiğini ifade ediyor. Yanı bir kilogramlık ekmek 5 liraya denk geliyor. Halk Ekmek düzenleme öncesinde ekmeğin kilosunu 2 lira 50 kuruştan satarken, düzenleme sonrasındaki fiyat hesaplamalara göre 3 liraya yükseldi.

Özel Ekmek Fiyatları 25 Kuruş ile 1 Lira Arasında Zamlandı

Bunun yanında Halk Ekmek satış noktalarında satışa sunulan bazı özel ekmeklerin fiyatı da arttı. Özel ekmeklerdeki fiyat artışı 25 kuruşla 1 lira arasında farklılık gösterdi. Durumun farkında olan tüketiciler, hem fiyatlara hem de uygulamaya tepki verdi. Fiyatların düşmemesini gizli zam olarak adlandırdı. Aynı parayı ödeyerek daha az ekmek aldıklarının altını çizen tüketiciler, gerekli fiyat düzenlemesinin bir an önce yapılmasını istedi.