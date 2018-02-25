25.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Haftanın en çok kazandıranları arasında yer alan dolar kaç lira oldu? Euro kurundaki düşüş devam ediyor mu? Bitcoin kaç dolar? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Dolar Bu Hafta Yükseldi!

Dolar bu hafta yatırımcısının yüzünü en çok güldüren yatırım araçlarından oldu. Dolarda gözlemlenen haftalık bazdaki yükseliş yüzde 0,99 oldu. Haftanın son işlem gününü ise 3,78 liradan kapattı. Hafta bazlı fiyatlar yatırımcıyı memnun edince, dolar bozduracaklar yeni güne kurları takip ederek başladı. Dolar bugün kaç lira oldu?

Euro’nun bir haftalık değişimi düşüş yönlü olsa da yatırımcının kaybı çok büyük olmadı. Euro’daki haftalık kazanç kaybı yüzde 0,15 olarak hesaplandı.

Peki, döviz cephesi 25 Şubat 2018 tarihine nasıl başladı? Euro güne nasıl başladı? Kripto para piyasasındaki son gelişmeler ve çok daha fazlası haberimizde…

Dolar Kuru Güncel Fiyat

Dolar bugün açılışta alış yönlü işlemlerde 3,7906 liradan işlem görüyor. Satış fiyat ise 3,7912 liradan devam ediyor.

Euro Kaç Lira Oldu?

Euro’daki düşüş bugünde devam ediyor. Alış fiyatı 4,6614 lira olan Euro satışta 4,6641 lira seviyesinde bulunuyor.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesindeki düşüş bugün yüzde 0,28’i buldu. Gün açılışı ise alışta 1,2291 seviyesinden başladı. Satış ise 1,2300 seviyesinde kendini gösterdi.

BİST 100 Endeksinde Son Durum!

Borsa yatırımcısı haftanın ilk işlem gününe kilitlendi. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü 117 bin 521 puanla tamamladı. Cuma günkü kapanışta endeksin değeri yüzde 0,58 artış kaydetti.

Bitcoin Kaç Dolar Oldu?

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin 9 bin 852 ile 9 bin 966 dolar aralığında seyrediyor.

Ethereum Kaç Dolara Yükseldi?

Ethereum’daki değer artışı sonrasında işlemler 834 dolara kadar çıktı