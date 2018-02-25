Esnafların Kredi Notu Var Mı?
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Esnafların Kredi Notu Var Mı?


Esnafların Kredi Notu Var Mı?
Esnafların Kredi Notu Var Mı? Pınar Çürük - Tarih: 25-02-2018 Saat: 10:23
Anasayfa Kredi&Faiz Esnafların Kredi Notu Var Mı?

Esnafların nakit ihtiyaçları için en çok ihtiyaç duydukları bankalar çeşitli değerlendirmelerden sonra hizmet veriyorlar.

Esnafların nakit ihtiyaçları için en çok ihtiyaç duydukları bankalar çeşitli değerlendirmelerden sonra hizmet veriyorlar. Esnafların işlerini büyütmeleri, yeni işlere imza atmaları ve borçlarını kapatmaları için banka kredilerden yararlandıkları biliniyor. Binlerce esnaf ihtiyaçları doğrultusunda banka kredisini seçenek olarak görebiliyorlar. Bankalar tarafından esnaflara özel çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Esnafların daha düşük faiz oranlarından yararlanmaları ve kolay ödeme imkanlarına sahip olmaları için bankalar tarafından özel kredi seçenekleri sunuluyor. Bunun üzerine esnafların kredi notu var mı? sorusu kafaları karıştırırken hangi kriterlere göre kredi çekebilecekleri merak konusu haline geldi.

Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

Bankaların kredi vermeden önce kişilerin ödemelerinin güvence altına alınması için kredi notu bir değerlendirme aracı olarak ifade ediliyor. Bir kişinin daha önce çekmiş olduğu krediler, ödeme sistemleri, kredi kartı borçları ve daha önce bankalarla olan ilişkileri teknolojinin gelişmesi ile birlikte kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınan her adım bu süreç içerisinde bankaların takibine giriyor. Bir kişinin borçlarını geç ödemesi, farklı bankalara olan ayrı borçlar, sürekli çekilen krediler, kredi kartı borçlarının ödenmemesi ya da sadece asgarisinin ödenmesi kredi notunu düşüren etkenler arasında yer alıyor. Bankalarla ilişkilerin bozulmasını sağlayacak her türlü adım kredi notuna eksi puan olarak yazılıyor. En sonunda kredi çekmek için başvuru yapan vatandaşların kredi notu banka tarafından incelenerek uygun olması halinde gerekli kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Esnafların Kredi Notu Nasıl Belirlenir?

Bankalar tarafından esnaflara özel olarak kredi seçenekleri sunuluyor. Bunun üzerine esnafların kredi notlarının da değerlendirmelerde krediye uygun seviyede olmaları gerekiyor. Daha önce çektikleri krediler, kredi kartı borçları, gecikmiş ödemeler ve daha pek çok ayrıntı esnafların kredi notunu belirler. Kredi notu yüksek olan esnaflar esnaf kredisi ve devlet tarafından verilen faizsiz kredilerden kolaylıkla yararlanırken düşük notu bulunanların kredi imkanlarından kredi notlarını yükseltene kadar yararlanamadıkları ifade edildi. 

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