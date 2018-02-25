Vergiye Uyumlu Borçlu Mükellefe Müjde! 60 Aya Varan Taksit İmkanı Geldi

Vergiye uyumlu olan ve borcunu ödemekte zorlanan mükelleflere yönelik yapılan düzenleme, vergi borcu olanlara derin bir nefes aldırdı.

Vergi Borcu Olana 60 Ay Taksit!

İşleri yolunda gitmeyen, maddi anlamda zor durumda olan vergiye uyumlu mükelleflere yönelik yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre vergiye uyum gösteren ve zor durumda olan borçlu mükelleflere, 60 aya varan taksit imkanı kapısı açıldı.

Bakanlar Kurulu Vergiye Uyumlu Mükellefleri Masaya Yatırdı

Söz konusu kararı Bakanlar Kurulu aldı. Kurul düzenlemeyi “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Kararı" başlığı altında yaptı. İşte bu karar Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayımlandı.

Gecikme Zammını Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Aylık Göstergeleri Belirleyecek

Bakanlar Kurulu’nun kararına göre vergiye uyum gösteren, vergi borcunu zamanında ödemeye çalışan, fakat zor durumda olan mükellefler borçlarını içerisinde bulundukları durum şartları çerçevesinde taksitle ödeyebilecek. Taksitler 60 aya kadar uzayabilecek. Mükelleflerin borçlarını kaç ay taksite böldürebileceğini ise borçlarının durumu belirleyecek. Taksit uygulanacak borçlarda uygulanacak gecikme zammında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi baz alınacak. Endekste dikkate alınacak değişim aylık olacak.

Söz konusu karar 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken ve ödenmemiş vergi borçlarına da uygulanacak.

Bunun yanında Resmi Gazete’nin aynı sayısında bir Bakanlar Kurulu kararı daha yayımlandı. ilgili karar “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığında kaydedildi. Yönetmelik uyarınca, kamu idarelerinin mali göstergelerinden olan tablolar, söz konusu idarelerin kontrolü altında yer alan kuruluş veya kurumların arsa ve binalarının tek tek muhasebeleştirilmesi konusunda bazı düzenlemeler yapıldı. Bunun yanında idarelerin maddi ve maddi olmayan varlıklara yönelik değer düşüklüğü karşılığı ayırabilmesinin önü açıldı.