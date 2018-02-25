Sanatkarlar Ticari Kredi Çekebilirler Mi?

Ticari kredi ticari işletme ve KOBİ’lerin bankalardan nakit ihtiyaçları sonucunda alabilecekleri para olarak ifade ediliyor. Bankalar ticari anlamda faaliyet gösteren binlerce işletmeye istekleri karşısında devamlı olarak kredi vermeye devam ediyor. Genellikle işleri büyütmek, borçları kapatmak ve yeni bir işletme kurmak isteyen ticari faaliyet gerçekleştirilen kişiler tarafından tercih ediliyor. Bankaların farklı ihtiyaçlara yanıt verebilecek farklı kredi seçenekleri bulunuyor. Ticari kredi ise düşük faiz oranları, kolay ödeme seçenekleri ve farklı avantajları ile en fazla tercih edilenler arasında yer alıyor. Sanatkarlar ticari kredi çekebilir mi? sorusu merak edilen sorular arasında yer alırken bankalar şartlarında bu sorulara yanıt veriyorlar.

Ticari Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşletmeleri ticari anlamda kullanmak için ihtiyaç duydukları para bankaların verdiği ticari kredilerle sağlanmış oluyor. Ticari kredi başvurusu yapmak için bankalara başvuru yapmak gerekiyor. Başvurular bireysel olarak banka şubesinden yapılabileceği gibi aynı zamanda SMS ya da internet bankacılığı yoluyla da yapılabiliyor. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra bankalar tarafından bir değerlendirme süreci başlıyor. Kişinin gelir grubu, ticari işletmenin türü, belgeleri, kredinin hangi amaçla kullanılacağı ve kredi notu sonucu belirliyor. Ticari işletmeye ait belgeler başvuru ve kredi çekim sürecinde gerekli kılınıyor. Uygun olduğu tespit edilen kişi ve işletmelere belirli oranlarda kredi veriliyor.

Bankaların çalışma prensibine göre değişiklik gösteren faiz oranları ve verilen kredi miktarları için detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Ticari amaçlı esnafların yararlanabildikleri Hazine destekli kredilerden sanatkarlarında yararlanabildikleri tespit edildi. Bu çerçevede bankalar esnaf kredilerinde sanatkarlara da yer verdiklerini özellikle belirtiyorlar. Ancak bazı bankalar ticari kredilerde sadece ticari işletme belgesi bulunan kişilere kredi verebileceklerini belirtiyorlar. Bunun için bankalarla yapılacak görüşmelerde sanatkarların ticari kredi alıp alamayacakları belirlenebilir.