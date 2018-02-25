Teknolojinin Patronu Alışverişte Sınıfta Kaldı

Teknolojinin devleri arasında ilk sıranın sahibi olan Microsoft rakiplerini açık ara geride bırakırken, şirketin patronu aynı performansı gösteremedi. Bill Gates alışverişte sınıfta kaldı.

Bill Gates Binlerce Kişiyi Yönetmeyi Başardı! Alışverişi İse Pek Beceremedi

Teknoloji devi olan Microsoft’un kurucusu olan ve patron koltuğunda oturan Bill Gates bir TV programına katıldı. Programın sunucusu tarafından kendisine yöneltilen sorular karşısında ter döken Gates, hayatında aldığı en çılgın şeyi hayranlarıyla paylaştı. Program sunucusu Gates’i alışveriş konusunda da köşeye sıkıştırdı. İşte tam da bu noktada binlerce çalışanı yöneten, dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Gates, başarılı bir performans gösteremedi ve cevapsız kalan sorular patronun sınıfta kalmasına neden oldu.

Şaka Değil Gerçek! Evinde Trambolin Var!

Bilindiği üzere Bill Gates dünyanın en zengin kişileri arasında yer alıyor ve adında sık sık yardım kurum ve kuruluşlarına yaptığı yardımlarla söz ettiriyor. Zenginlerin yarışında geçen ay birinciliği Amazon'un patronuna kaptıran Gates, listenin ikincisi oldu. Bu yarış devam ederken Gates cephesinden gelen açıklama, dikkatleri yine üzerine topladı. Microsoft’un kurucusu hayatında satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı. Buna göre Bill Gates’in bu güne kadar aldığı şeyler içerisinde en ilginci evine trambolin almak oldu. Zenginliğin tadına vardıktan sonra lüks araba alışverişine hız verdi. Bunun yanında özel uçak almayı da ihmal etmedi. Arabasının markası spor ve lüks otomobilde lider marka olan Porsche oldu. Özel uçak ise Gates için özel olarak dizayn edildi. Patron koltuğunda oturan Gates, satın aldığı beş üründen dört tanesinin fiyatı ise bilemedi.