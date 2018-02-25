Mobilyacılar Yüzde 60’lık Hammadde Zammına Tepkili!

Mobilya üreticileri hammaddeye gelen zamma sonunda tepki verdi. Mobilya hammaddelerine gelen zamsa 6 ayda yüzde 60’ı buldu.

Mobilyacılar Zamlar Karşısında Çaresiz Kaldı!

Manisa Marangozlar Odası Başkanı mobilyacıların sesi oldu. Odanın başkanlık görevini yürütmekte olan Zeki Apak, mobilya üretiminin vazgeçilmez ürünlerine ve malzemelerine gelen zamların çok yüksek olduğunu ifade ederek, geçen son altı aylık dilimde fiyatların ciddi şekilde arttığının altını çizdi. Üreticilerin hammadde fiyatları karşısında çaresiz kaldığını belirterek, “Mobilya üreticilerimiz zorda” dedi. Geçen 6 ayda zamların yüzde 60 ile 70’i bulduğunu dile getirdi.

Oda başkanı Apak, yurt genelinde zamlara tepkinin yüksek olduğunu belirterek, “Bu kapsamda Ağaç İşleri Federasyonu fiyatları protesto etmek için imza kampanyası başlattı. Bizlerde Manisa Marangozlar Esnaf Odası yönetimi ve üyelerimizle birlikte bu kampanyaya destek veriyoruz” dedi.

Apak konuşmasında mobilya üretim aşamasında kullanılan malzeme ve ürünlerin hepsinin fiyatının arttığını, MDF’nin altı ay önce 150 ile 160 lira arasında değiştiğini, bugünkü fiyatlarınsa 210 liradan başlayıp 220 liraya kadar yükseldiğini ifade etti. Bu fiyatların üretim için çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, “Üreticiler artık üretimi sınırlı sayıda yapabiliyor. Bu ortamda iş yapmak bir mucizeye dönüştü” ifadelerini kullandı. Hammadde temininde bir bölümün yurt içerisinden karşılandığını, bazı ürünlerinse ithal edildiğini söyleyerek, “Sadece ithal ürüne değil yerli ürünlere de zam geldi. Bir yıllık zaman diliminde ürünlere gelen zam neredeyse yüzde yüzü aştı. Bizler oda olarak bu duruma bu fiyatlara bir dur denilsin diyoruz. Esnafın faaliyete devam edebilmesi için çözüm şart” dedi.