Türkiye Organik Pazarda Dünyanın Gerisinde Kaldı

Küresel organik ürün pazarı her geçen dönem biraz daha ileriye giderken, Türkiye bu konuda beklentinin çok gerisinde kaldı.

Küresel Organik Tarım Ürünü Pazarı 1980 Sonrasında İvme Kazandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin genel başkanlık görevini yürütmekte olan Şemsi Bayraktar, organik ürün pazarı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Küresel platformda pazarın 1999 yılındaki hacminin 15 milyar 200 milyon dolar olduğunu ifade ederek, 2006 yılında bu rakamın 89 milyar 700 milyon dolar seviyesine tırmandığının altını çizdi. Tüm bu gelişmelere rağmen tarımda yüksek bir kapasiteye sahip olan Türkiye’nin, küresel pazardaki yükselişten yeteri kadar yararlanamadığını dile getirdi.

Organik tarımda dünyanın özellikle 1980 yılından itibaren ivme kazandığını, üretimin ciddi bir şekilde arttığını söyledi. Organik Tarım Araştırmaları ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu verilerini baz alarak üretimdeki artışı gözler önüne serdi. “Federasyon kayıtlarına göre 178 ülke organik tarım alanında üretim yapıyor. Üretim 57 milyon 800 bin hektarlık dev bir alanda devam ediyor. Üretime dahil olan ve organik ürünle istihdam olan kişi sayısı ise 2 milyon 700 bin kişi oldu” bilgilerini aktaran Bayraktar, ülke bazlı dağılıma da değindi. Organik üretim de Avusturalya’nın lider ülke olduğunu, ülkedeki üretimin 27 milyon 100 bin hektarda yapıldığını söyledi. Arjantin’in ise listenin ikincisi olduğunu ifade etti.

8 Ürünle Başladı, 238'e Ulaşıldı

Türkiye’nin bu konuda beklenen çıkışı sergileyemediğine vurgu yaparak, “1996 yılında yurt genelinde organik tarım üretimi sadece 8 ürün üzerinde yapıldı. Bu sayı günümüzde 238’e kadar çıktı” dedi. Organik tarımda Türkiye’nin önemli bir ülke konumunda olduğunun altını çizerek, organik tarımın yurdun her yerinde yapılabileceğine dikkat çekti.