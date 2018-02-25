İş Bankası Ödüle Doymadı

İş Bankası Özel Bankacılık, 2018 yılında dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Euromoney tarafından yapılan “Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi” araştırmasında “Yatırım Bankacılığı Hizmetleri” ile “Varlık Yönetimi Tavsiyesi ve Fonları” kategorilerinde Türkiye’nin en iyi bankası seçildi.

Türkiye İş Bankası, özel bankacılık müşterilerine yönelik tasarladığı 14 ihtisas şubesinde, profesyonel bir kadro ile üst düzey standartlarda kişiye özel finansal çözümler sunuyor. Müşteriler, bu şubelerde risk profillerine uygun olarak yapılandırılmış ürünlere ve geniş yatırım seçeneklerine rahatlıkla ulaşabiliyor, İş Portföy tarafından sunulan portföy yönetimi hizmetinden de faydalanarak, finansal piyasalardaki fırsatları kolay ve güvenli bir şekilde değerlendirme imkânı bulabiliyor. Bunun yanında, yatırımlarının büyüklüğü belirli bir miktara ulaşan ve nesiller arası güvenilir bir servet yönetimi imkânı elde etmek isteyen yatırımcılara yine İş Portföy Yönetimi aracılığı ile “Özel Fon” kuruluşu hizmeti de sunuluyor.

İş Bankası, “Yatırım Bankacılığı Hizmetleri” ile “Varlık Yönetimi Tavsiyesi ve Fonları” kategorilerindeki birincilik ödüllerini, Londra’da düzenlenen törenle aldı.