Gıda Bakanından Pınar Fabrikasına Ziyaret!
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Gıda Bakanından Pınar Fabrikasına Ziyaret!


Gıda Bakanından Pınar Fabrikasına Ziyaret!
Gıda Bakanından Pınar Fabrikasına Ziyaret! Elif İşçi - Tarih: 25-02-2018 Saat: 11:45
Anasayfa Şirketler Gıda Bakanından Pınar Fabrikasına Ziyaret!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ziyaretinde bazı temaslarda bulundu. Bölgede bulunan Pınar Süt fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da 2013 yılında, 100 bin metrekare alana sahip tesiste günlük 500 ton süt işleme kapasitesiyle faaliyete geçen Pınar Süt Fabrikası’nı gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Fakıbaba’ya ziyaretinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Gıda İcra Başkan Yardımcısı Levent Dağhan ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu eşlik etti

Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba “Gıda, tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımız. Biz bu sektörde başarılı olmak zorundayız. Üreticiler ve sanayicilerimizde bu inanç var. Bunun için de bulunduğum fabrikada yüzlerce Urfalı var. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımızla başarıya ulaşacağız. Şanlıurfa’ya fabrika yatırımı yapan Pınar Süt’e teşekkür ediyorum. Modern tesislerinde üretimi, istihdamı, ihracatı artırma hedefleriyle hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize kazandırıyorlar. Fabrika yönetimini ve emektar personelini yürekten kutluyorum. Şirketlerde çalışanlar aynı zamanda işyerinin sahipleridir. Ben burada çalışan Urfalılar ile gurur duyuyorum” dedi.

Bakanın ziyaretinde konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı “Fabrikamız kurulduğu günden bu yana bölgedeki süt üreticileri ve tedarikçilerine hayvan sağlığı, beslenmesi ve süt kalitesinin arttırılması konusunda eğitimler veriyoruz. Hedefimiz Şanlıurfa Fabrikamızın ihracatımızdaki rolünü arttırmak ve bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak. Üreticilerimizle beraber bu hedef için çalışarak ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında konuşan Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Şanlıurfa fabrikasından geçtiğimiz yıl başlayan ihracatın bölge ekonomisine kattığı değerden bahsederek “Türkiye süt ihracatının tek başına %20’sini gerçekleştiren Pınar Süt’ün Şanlıurfa Fabrikası üretim ve lojistik anlamda önemli bir üs konumunda” dedi.

Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikası’nda, hammadde, satış, nakliye, ambalaj üretimi gibi alanlarla beraber dolaylı olarak 5.000 kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor. İleri teknolojinin hakim olduğu fabrika için 100 milyon TL yatırım yapan Pınar’ın; yıllık 180 milyon litre kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

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